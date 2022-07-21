中国医保局将加大长期护理保险制度试点力度

中国医疗保障局星期三（7月20日）答复中国人大代表何学彬提出的“关于对长期护理保险参保主体全覆盖的建议”时说，医保局将会同有关部门加大探索力度，进一步深化试点，力争“十四五”期间基本形成适应中国国情、覆盖全民的长期护理保险制度框架。

根据国家医疗保障局网站发布的《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4582号建议的答复》，医保局介绍，按照中共中央、国务院决策部署，2016年起国家启动长期护理保险制度试点，2018年国家医保局成立后，继续抓好试点工作，扩大试点范围，重点围绕政策体系、标准体系、管理办法、运行机制等方面，探索建立适应中国国情的长期护理保险制度。

医保局称，目前试点工作进展顺利，取得阶段性成效，切实减轻了失能人员家庭经济和事务负担，促进了养老产业和健康服务业发展，推动了劳动力供给侧改革，社会各方对试点总体评价良好。截至今年3月底，长期护理保险制度试点覆盖49个城市、1.45亿人，累计有172万人享受待遇。

医保局在答复中说，何学彬提出的关于长期护理保险覆盖城乡居民的建议，也是他们研究推进的重要工作内容。作为一项社会保险制度，从制度公平性出发，长远看长期护理保险制度要覆盖全民。考虑到地区间经济发展水平、群众需求、护理服务体系发展水平等方面的客观差异，国家政策明确，试点阶段从职工基本医疗保险参保人群起步，有条件的地方可随试点探索深入，综合考虑经济发展水平、资金筹集能力和保障需要等因素，逐步扩大到城乡居民。

医保局说，目前，大部分试点地区参保从职工人群起步，并确定了逐步实现全民覆盖的制度目标。青岛、成都、南通、呼和浩特等试点城市根据自身经济发展水平、老龄化实际情况，已将城乡居民纳入制度覆盖范围。

下一步，国家医保局将贯彻中共中央、国务院决策部署，会同有关部门加大探索力度，总结试点城市推动制度全覆盖的经验做法，进一步深化试点，力争“十四五”期间基本形成适应中国国情、覆盖全民的长期护理保险制度框架。