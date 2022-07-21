秦刚指美在台湾问题上模糊“一个中国”政策

中国大陆驻美国大使秦刚指责美国总统拜登通过支持台湾掏空和模糊“一个中国”政策，并在香港和新疆问题上打人权牌，加剧了中美两国紧张关系。

据彭博社报道，秦刚星期三（7月20日）在科罗拉多州的阿斯彭安全论坛上发表演讲时说，华盛顿和台湾之间日益密切的政治和军事关系，以及美国在人权问题上对中国大陆的批评，正在导致中美两国关系进一步恶化。秦刚指责美国政府正在掏空、模糊“一个中国”政策。

这个年度论坛的出席者包括外交官、外交政策专家和拜登政府高级官员。

在论坛上，几名拜登政府官员和美国高级军事指挥官在小组讨论中谈到了中国在亚洲开展活动时造成的威胁。对此，秦刚则强调，美国实际上是在升级美台之间的官方联系，除了派遣更多官员探访台湾，还提供先进武器，甚至是在军事上承诺保卫台湾。

秦刚也回应了美国在香港和新疆问题上对北京的批评。他说，新疆和香港问题无关民主、人权或宗教，而是反分裂、保护人民生命安全、维护中国国家主权的问题。

他强调：“中国决不允许新疆成为另一个伊斯兰国，香港必须实现去殖民化，由爱国爱港者治理。”

秦刚还提到，包括美国国务卿布林肯在内的美国官员曾表示，他们希望“负责任地”管理与中国的竞争，以免发生误判和冲突，没有哪个国家愿意看到中美之间发生冷战。

中美两国政府的高级官员近期进行了一系列高级别接触，包括美国国家安全顾问沙利文、布林肯与中国官方见面，为拜登和中国国家主席习近平的对话奠定了基础。

拜登星期三还预计，自己将在未来10天内与习近平通话。但英国《金融时报》星期一（19日）引述六名知情人士称，佩洛西将在8月率代表团展开亚洲行程，其中包括台湾。中国大陆外交部发言人赵立坚在记者会上以四个“严重”回应，并警告如果美方一意孤行，“由此造成的一切后果，必须完全由美方负责”，这表示北京对中美关系中的关键热点问题非常敏感。

拜登对佩洛西的相关行程说，美国军方认为现在不是一个好主意，“但我不知道状况如何”。