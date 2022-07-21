上海老牌网红面包房克莉丝汀传倒闭 多家门店紧闭欠薪欠租

上海老牌网红连锁面包房克莉丝汀关门倒闭的消息在网上发酵。多家门店大门紧闭，欠薪欠租，预付卡无法兑付，客服电话也无人接听。

综合21世纪经济报道、新闻晨报、澎湃新闻和新民网报道，创立于1993年的克莉丝汀，颠峰时期在上海拥有543家门店。但最近不少市民发现，尽管上海已从6月起全面恢复正常的生产生活秩序，但遍布上海的多家克莉丝汀门店却至今未开。

其中，位于名都路82号的克莉丝汀门店已闭店。店门前搭着脚手架，有施工人员正在制作全新的门头。一位男士说，这家面包店已经关了好几个月了，目前他已经接手装修，未来会更换为其他业态。

曹杨路上的克莉丝汀门店大门紧闭。门口贴出的告示显示，房东已决定将门面收回转租。

克莉丝汀位于银都路的中央厨房也停工至今，工厂和门店的相关员工普遍被拖欠四个月的薪水，目前已求助当地劳动保障部。

克莉丝汀妙境店的房东丁先生从2002年起将新德路上的这处门面房出租给克莉丝汀，到去年一直按时缴纳房租，但今年的房租至今一分未付。丁先生说，“我发过两次催款函，都石沉大海没有回音。”

报道说，位于金沙江路33号的克莉丝汀总部大楼外围已拉上一圈警戒线。隔着警戒线，大门紧闭，里面黑漆漆，不见一个人进出。附近的网格巡查员介绍，楼上一块玻璃当天掉了下来，所以拉起了警戒线。

此外，在上海市单用途预付消费卡协同监管服务平台上，上海克莉丝汀食品有限公司的“风险提示板”上，也出现了“水电燃气费用欠缴情况”。

上海市单用途预付卡协会相关负责人表示，克莉丝汀原本要在7月1日恢复营业，但随后又表示受到疫情影响，无法重开门店，估计其经营状况不佳。

上海市单用途预付卡协会常务副会长范林根星期三（7月20日）在接受采访时表示，相关政府部门已经约谈克莉丝汀的负责人，该公司也启动了紧急预案。

目前，克莉丝汀官网首页挂出一则简单的橙字通知，称“受疫情影响，我司官网旗舰店暂停营业，恢复营业时间另行通知”，同时称400电话恢复时间根据疫情防控政策确定，若无法打通400电话可在售后QQ留言，届时会有专人回复。媒体随后查询添加该号码，发现该号码属于一名个人网友，截至发稿尚未通过添加好友请求。

业内人士说，今年疫情以来，克莉丝汀以疫情为由，部分门店没有复工，克莉丝汀的履约保证保险已经到期，且没有续保。如果各门店停止营业的话，持有预付卡券的消费者可能较难拿到相应的赔付金。

克莉丝汀作为曾经的“烘焙第一股”，其颓势在年报中也显露无遗。今年4月2日，港股克莉丝汀发布2021财年年报。公司在2021年1月1日至2021年12月31日实现营业收入2.92亿元（人民币，下同，约6000万新元），同比下降27.70%，归属母公司净亏损1.70亿元，亏损同比扩大54.14%。这已是自2013年以来，克莉丝汀连续亏损的第九年。

