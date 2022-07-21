哽咽报道安倍遇刺 中国女媒体人传自杀

中国澎湃新闻特约评论员曾颖，早前因报道日本前首相安倍晋三遇刺身亡新闻时一度哽咽，被中国网民声讨。中国社交媒体流传消息称，她前不久在日本寓所内留下遗书自杀。

安倍7月8日遭枪击遇害震惊世界，曾颖当天在日本直播讲述事件时数次哽咽落泪，被大批中国网民批评“不专业“不配当中国人”，甚至还被网民人肉搜索等。据报道，曾颖因此发文道歉，声称自己只是出于对所在地区治安的恐慌等才如此失态。

事发不到两周，微博、微信等中国社交媒体星期二（7月19日）传出曾颖疑似抵抗不住网络舆论压力，在日本寓所内自杀。

根据微博流传曾颖在微信朋友圈发布的遗书，她首先写道：“很轻松，很平静的跟大家宣布一个消息，32岁的我，决定离开”。

曾颖接着说，自己在2018年罹患了抑郁症，今年7月起，“抑郁症已经让她无法支撑日常的工作和生活”。

她还提到一个很要好的朋友先前离世，却没有好好告别，因此在生命的最后，她想好好和所有人告别，以便他们及时和她进行工作上和人生计划上的交接。

曾颖在遗书中还表示，自己目前感到比较着急的事是她所经营的服装公司，希望有朋友能接手经营。她在遗书中没有提及自己面对舆论压力的事情。

拥有近149万粉丝、微博认证为作家的陈岚星期二发文，提到曾颖自杀的消息。她在贴文中说：“因为曾颖受不了自杀了、我已知信息是在医院了。”陈岚也表示自己特别慌，原因是曾颖之前曾自杀，“已经差点死了、昏迷多日抢救回来的”。

同时，陈岚透露曾颖前几天深陷被网暴的巨大痛苦中，“（她）看得出来失魂落魄，但还是能开开玩笑的。没想到忽然发生这个”。

除了陈岚，微博认证为“深度调查记者”的李继锋也发文说，曾颖于星期二在日本自杀，并称“据日本最新消息，曾颖已被送医抢救”。截至今早8时，这篇贴文有1万3000多则评论，超过11万人点赞。

对于曾颖自杀的消息，中国网民反应不一。有人批评曾颖“在演戏，是个炒作高手”，“一个连自己民族都不知道尊重的人，活着也是傀儡！”不过，也有一些网民表示同情，并批评网络暴力的影响。“愿无恙！我们不能缺少—本来就凤毛麟角—有良知、能有同理心的记者。”

目前，曾颖有248万人追踪的微博“曾颖在日本”内容已不可见，该账号“因违反相关法律法规”，处在被禁止发言的状态。据曾颖的微博简介，她就读日本知名大学早稻田大学，自称是“一个普通在日本创业的中国人”。

据微博网民说，曾颖此前的简介写道，她是福布斯杂志“U30上榜者”，同道文化创始人，KOH.style女装公司的老板、TOMBO乌冬面创始人、漫画家、小微企业天使投资人等等，集多重身份于一身。