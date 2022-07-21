中国大陆新增826例本土感染者

中国大陆星期三（7月20日）报告新增确诊病例200例，其中本土确诊病例148例，包括广西52例，甘肃49例。此外，新增无症状感染者743例，其中本土感染者678例，包括甘肃314例，广西135例。

根据中国国家卫健委网站消息，其余本土确诊病例分布情况为：广东18例，四川16例，安徽7例，上海3例，江西2例，内蒙古1例，含75例由无症状感染者转为确诊病例。

大陆星期三新增无症状感染者743例，其中本土678例，包括甘肃314例，广西135例，安徽77例，河南76例，四川28例，天津14例，上海14例，吉林7例，广东6例，江西5例，重庆2例。

广西和甘肃两地在本轮疫情中最为严重。中国国务院联防联控机制综合组7月19日赴广西工作组分别到海城区疫情防控指挥部、海城区东盛小区等地，检查指导各城区开展疫情防控及隔离转运、社区管控、社会面管控等工作。

工作组强调，当前北海市疫情防控形势依然严峻、防控任务艰巨，北海要尽快斩断疫情传播链条，尽快实现社会面动态清零，全力打赢北海疫情防控阻击战歼灭战。

另据当天北海市疫情防控新闻发布会消息，北海市建立“党建+网格”防控模式，划分5240个网格实行市、县、乡、村、屯（组）“五级包保”防控体系，压实各级责任，切实做到“网中有格、格中有人、人在格上、事在格中”，形成“党政牵头、社区动员、群防群控”的合力。



甘南州疫情防控工作组星期三召开新闻发布会指出，甘南州委、州政府主要负责人下沉一线，建立以地级领导干部为组长、州直相关部门主要负责人为副组长、县上副县级领导为成员的领导干部包抓乡镇工作机制，在14个乡镇蹲点指导开展核酸检测、流调溯源、隔离管控等工作。

针对当地隔离房源不足问题，严格按照专家指导，就近在合作市、碌曲县准备700间隔离房，在夏河县城、科才镇和牙利吉办事处搭建700顶隔离帐篷，确保对隔离对象实现应隔尽隔。

另据“上海发布”消息，上海调整区域风险等级，有12个区域被划为疫情高中风险区。同时，上海浦东星期五将加密开展一次全域全员核酸筛查。