林智坚论文门争议 台大成立委员会调查

民进党籍桃园市长参选人林智坚的台湾大学国发所硕士论文涉嫌抄袭事件持续延烧，台大星期三（7月20日）宣布已成立审定委员会，并将邀请林智坚提出书面声明或到校说明。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台大星期三称，已成立“学位论文违反学术伦理审定委员会”，由社科院院长苏宏达担任召集人。根据“国立台湾大学博、硕士学位论文违反学术伦理案件处理要点”，台大将遴聘校内外专业、法律领域的专家学者五人至七人为委员，在两个月内完成审理；审定委员的名单则须保密，程序也将以秘密方式进行。

若经三分之二以上委员出席、三分之二出席委员同意有抄袭等违反学术伦理重大情节，最重将予撤销学位。

台大称，依据上述要点，审定委员将邀请被检举人林智坚到校说明或要求林智坚提出书面声明，必要时也将通知担任指导教授的国安局长陈明通列席。若林智坚未于通知期限内提出书面说明或到场陈述，视为放弃机会。

虽然要点规定审定过程保密，但国民党立委赖士葆呼吁应全程公开，原因是通过门槛非常高，尤其牵涉政治人物的诚信，更应全程公开以昭公信。前台北市长郝龙斌则建议副总统陈建仁可出任审定委员，郝龙斌表示对陈建仁的学术良心有自信，并呼吁台大九位校长候选人展现对台大校誉、学术良心与伦理的捍卫。

林智坚竞选办公室发言人王文萱则称，尊重台大的处理程序，若收到审定委员会通知，会备妥资料研议适当说明方式，厘清论文绝无抄袭；针对是否会出席审定委员会会议，王文萱称，目前尚未接到台大通知。

林智坚上个月获民进党征召参选桃园市长后，先是被国民党台北市议员王鸿薇指控他2008年的中华大学硕士论文涉嫌抄袭；本月5日台大国发所退休教授杜震华和新党也质疑林智坚2017年1月在台大国发所在职硕士班论文涉嫌抄袭2016年7月同所硕士、新竹市调处调查员余正煌的论文。

虽然林智坚喊冤，陈明通也声明澄清是余正煌拿林智坚的资料写论文，但各界质疑仍铺天盖地，还掀起政学相互掩护洗学历的风波，许多台大校友纷纷表态要求彻查，县市议员参选人连日到台大陈情，力促查明。

因论文门恐影响民进党桃园市长选情，甚至外溢拖累其他县市，外界对台大能否扛住压力仍多有疑虑，还盛传审定委员会“难产”。