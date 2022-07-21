【图集】香港海洋公园35岁大熊猫“安安”安乐死离世

香港海洋公园星期四（7月21日）宣布，陪伴港人23载的大熊猫“安安”已于8时40分被进行安乐死，终年35岁，相当于人类的105岁。安安也是在人类照顾下全球最长寿的雄性大熊猫。

根据香港01报道， 安安的健康状况在过去数星期慢慢转差，食量逐渐减少，7月17日开始完全停止进食固体食物，只饮用食水和电解质饮料，同时活动量大幅减少，休息时间也相对增加。对于年事已高的安安，可做的治疗方案仅限于减轻其不适或紧张情绪。

但安安的身体状况每况愈下，海洋公园及渔农自然护理署的兽医在征询中国大熊猫保护研究中心后，忍痛让安安接受安乐死，令其免于痛苦。海洋公园兽医总监马伯乐于上午8时40分，在安安位于“香港赛马会四川奇珍馆”的居所内为它进行有关程序。

安安是在人类照顾下全球最长寿的雄性大熊猫。图为2006年拍摄的大熊猫安安照片。（路透社档案照）

安安与雌性大熊猫佳佳在1999年3月11日一起抵港，佳佳于2016年逝世，享年38岁，是全球在人类照顾下最长寿的雌性大熊猫。海洋公园感谢国家送赠珍贵的大熊猫予香港特别行政区，并称这个馈赠彰显中央对特区的关爱。

海洋公园在安安生前生活的“香港赛马会四川奇珍馆”摆放了写有“多谢安安”字样的悼念牌和一束鲜花。（路透社）

海洋公园公司主席庞建贻表示，衷心感激有机会在这些年照顾安安和佳佳，相关安排令海洋公园发展成为大熊猫保育的一个重要基地。安安和佳佳这对长寿大熊猫自1999年进驻海洋公园以来一直担当着保育大使的重任，协助公园宣扬自然生态和保育知识。

庞建贻称，安安与公园共同成长，作为海洋公园大家庭不可或缺的一员，它与广大市民及来自世界各地的访客建立了深厚的友谊。多年来，安安为大家带来无数欢乐回忆，大家将永远怀念它聪敏和调皮的身影，也感谢公园动物和兽医团队日以继夜守护安安，相信公园的访客会和他们一起向安安致以最后的敬意。

游客星期四（7月21日）在香港海洋公园为离世的安安写下悼念词。（路透社）

庞建贻还说，安安比一般大熊猫长寿，它的一生印证了海洋公园对大熊猫提供最卓越护理及医疗的承诺，以及中国大熊猫保护研究中心过去多年作为公园重要伙伴的成果。未来，居于“大熊猫之旅”的盈盈乐乐会继续圆满安安佳佳的使命。

海洋公园将在“香港赛马会四川奇珍馆”及公园面簿专页上设置吊唁册，让访客悼念安安。