北京河南等多地企业召回不合格口罩防护服等

北京、广东、河南、安徽多地企业近两周主动召回口罩、防护服类产品，原因涉及口罩带和通气阻力不合格，防护服抗静电指标和针距指标不合格等。其中，北京一家企业召回销售1万9986件的防护服，安徽一家企业召回销售24万只的医用口罩。

根据人民日报健康客户端消息，据北京市药品监督管理局官网7月19日发布的消息，北京朋来制药有限公司对医用一次性使用防护服主动召回。公司称，由于批号211201的防护服经北京市医疗器械检验研究院检验外观不符合规定，该批次开展主动召回，召回级别为三级。召回原因涉及针距不符合要求，不过因拼接连接处有热封条封压，不会造成泄露。涉及产品销售数量为1万9986件。

安徽省药品监督管理局官网7月8日发布消息，安徽天康医疗科技股份有限公司对一次性防护服主动召回。其批号为220302、220303的医用一次性防护服经抽检不合格，召回级别为三级。召回理由涉及抗静电指标或针距指标不合格，两批次的销售数量分别为330件和300件。

此外，据安徽省药品监督管理局官网7月11日发布的消息，蚌埠火鹤制药股份有限公司对一次性使用医用口罩主动召回，其批号2021061201的一次性使用医用口罩经抽检不合格，召回级别为三级，该批号在中国国内销售了24万只。

据河南省药品监督管理局官网7月15日发布的消息，南阳市天华制药有限公司对一次性使用医用口罩主动召回，其批号为20210902的产品由于口罩带和通气阻力不合格原因，召回级别三级，中国国内销售数量7万9640片。此外，报告提到，公司高度重视，对一次性使用医用口罩按照程序召回，疫情期间客户已使用完毕，召回数量为零，未对人员造成影响。

据广东省药品监督管理局网站7月18日发布的消息，广东国凯医疗器械有限公司对医用外科口罩主动召回。其生产批号为20201212的外科医用口罩经抽检发现不符合标准规定，召回级别为三级，在中国销售数量为6万5000只。召回原因中提到，口罩带口罩体连接点处的断裂强力小于10N，不符合监督要求。

此外，据广东省药品监督管理局网站同日发布的消息，广州白云蓝天电子科技有限公司对医用外科口罩主动召回，生产批号为26821051医用外科口罩经抽检发现不符合标准规定，召回级别为三级，在中国销售数量为6500个。召回原因中提到，口罩带口罩体连接点处的断裂强力小于10N，不符合监督要求。

