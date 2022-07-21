疑不符主流价值观 民国新剧《人生若如初见》被下架

由中国当红演员李现、金像奖影后春夏等人主演的民国新剧《人生若如初见》首播当日即被下架，有分析猜测撤档原因可能跟不符合当下主流价值、存在历史虚无主义创作观有关。

据香港《星岛日报》报道，原定于星期一（7月18日）晚上8时“黄金档”在湖南卫视开播的《人生若如初见》被紧急撤播，临时换上扶贫剧《山海情》。网络平台也同时下架已上线的剧集。当晚，剧组官方微博发布声明称，“因技术原因将延后播出，具体播出时间另行通知”，引发粉丝哗然。

这部剧的导演是执导过《白夜追凶》的王伟，编剧是参与过《亮剑》《汉武大帝》等作品的江奇涛；买下播出版权的爱奇艺、芒果TV也是中国剧集大台，阵容及投资庞大。

报道称，《人生若如初见》在前年10月已经杀青，接近两年等待后终于排定播出，如今却遭紧急撤档。对于撤播原因，有网民对剧组官方“技术错误”的解释并不买账，猜测该剧是否因涉及宣扬满清贵族、出现政治错误被撤。

据介绍，剧集主要讲述清末民初革命中五名青年的奋斗过程，李现饰演的男主角的原型人物是满清贵族“爱新觉罗·良弼”，曾率部镇压武昌起义，被称为“大清最后的支柱”。剧中台词还包括“旗营里各家各户都是女人当家，不像你们汉人重男轻女的，撑局面”等。

报道引述中国知名编剧汪海林分析，认为剧集的主题是撤档的主要原因。汪海林说，男主角的原型人物良弼是著名的保皇党，作为一个剧中人物没有问题，但作为男主角出现在剧集，在现在的大环境下是不合适的。他猜测，《人生若如初见》定位为民国传奇，所以绕过了历史剧的严格审查。

作家曾鹏宇也认为，这样一个“反革命”代表人物成为电视剧男主角，容易令许多未成年粉丝把这种跟“真实历史完全不同的‘虚无历史’当真”，从而引发对国家、民族、历史问题的怀疑和动摇。

资料显示，良弼曾在日本学习军事，是清末大臣、宗社党首领，参与了清末一系列振武图强的军事活动。在武昌起义后，他坚决主张镇压，反对与革命军议和，反对清帝退位，于1912年在爆炸中身亡，终年35岁。