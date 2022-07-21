辽宁丹东一医院连续五个月未发工资 卫健局：受疫情影响效益不好

辽宁丹东振安区医院部分职工星期二（7月19日）反映，已经连续五个月没有发工资。振安区卫健局相关负责人回应称，受疫情影响，医院效益不好；正在协调，力争本月解决。

根据澎湃新闻报道，该医院一名职工透露，医院从今年开始就发了一月和二月的工资，三至七月的工资一直没有发， 医院还欠了20多年的养老保险，还有取暖费没有报，公积金从来没有缴纳过。

“从2000年到现在，工资里该扣扣，医院里没给我们缴”，该名职工表示原因是医院效益不好。

丹东市振安区医院相关负责人表示，主要原因是受疫情影响较大，政府正在想办法解决。

振安区卫健局相关负责人回应称，因为疫情期间医院的门诊收入大幅降低，医务人员的收入受到影响，目前区委区政府正在研究，近期将解决。

据丹东市振安区医院官方平台介绍，振安区医院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的二级综合性公立医院。

中国边境口岸城市丹东过去两个多月一直受困于疫情，自4月24日以来已经经历了几波疫情冲击，但形势依然严峻复杂。

丹东市冠病疫情防控指挥部7月10日曾通报，已成功扑灭“5·24”疫情，但风险未解除，将从即日起开展四次全员核酸检测。

据“丹东发布”消息，丹东市7月17日新增一例本土无症状感染者，为振兴区浪头镇文斌村村民。 7月19日，在区域全员核酸筛查中发现一例核酸阳性人员，为外地到丹东务工的既往冠病病毒感染者解除隔离病例。