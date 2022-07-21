中储粮原副总经理徐宝义涉国有公司人员失职等罪被决定逮捕

中国储备粮管理集团有限公司原副总经理徐宝义涉嫌国有公司人员失职等罪被决定逮捕。

据中国“最高人民检察院”微信公众号消息，中国储备粮管理集团有限公司原党组成员、副总经理徐宝义涉嫌受贿、国有公司人员失职一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

山西省人民检察院日前依法以涉嫌受贿罪、国有公司人员失职罪对徐宝义作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

公开信息显示，徐宝义毕业于哈尔滨工业大学，历任中海石油投资控股有限公司总经理助理，中国供销集团战略发展部经理兼中国供销石油有限公司董事、董事长，中国供销集团副总经理兼中国供销石油公司董事、董事长等职务。

徐宝义2014年任中国储备粮管理总公司党组成员、副总经理。2017年11月，中国储备粮管理总公司更名为中国储备粮管理集团有限公司。

中国储备粮管理集团有限公司是经中国国务院批准组建的涉及国家安全和国民经济命脉的国有大型重要骨干企业，受国务院委托，具体负责中央储备粮棉油的经营管理，同时接受国家委托执行粮棉油购销调存等调控任务。

徐宝义今年1月涉嫌严重违纪违法被查。中央纪委国家监委上月23日发布通报称，徐宝义长期大搞政治投机钻营，大肆编造履历，挖空心思跑官要官，并处心积虑试探组织态度，对抗组织审查；违反组织原则，为多人安排调动工作，破坏任职单位的选人用人制度；违规干预和插手市场经济活动；工作严重不负责任，给国家利益造成重大损失，决定给予徐宝义开除党籍、开除公职处分。