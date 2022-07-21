港媒：民建联拟8月出访亚细安宣传港营商优势

香港媒体报道，香港建制派最大党民建联初步计划在立法会暑假期间，出访亚细安国家宣传香港营商优势，目的地包括马来西亚、泰国等三至四个国家。

据网媒“香港01”报道，民建联拟定于8月至9月开展相关行程，将有10多人组成代表团出访，包括多名立法会议员，代表团中不会有官员代表随行。

香港特首李家超早前在立法会答问会上称，香港特区政府要做好解说工作，包括派遣官员及访问团到海外，说好香港故事。他早前还透露会亲自出席今年11月在泰国曼谷举行的亚太经合组织（APEC）领导人峰会。

报道称，民建联过去很少出访亚细安国家，但民建联认为，作为政党和民意代表，也有责任主动外访向国际解说香港最新情况，以及“一国两制”下香港享有的独特优势和地位。

近两年香港因为冠病疫情，采取严格的入境检疫措施，导致外国企业赴港极为不便，影响香港营商环境。有民记中人说，目前海外抵港人士仍须在酒店隔离七天，与其等待外企在放宽检疫措施后赴港，不如由民间代表主动走出去宣传。

全国港澳研究会副会长刘兆佳说，他很早以前就已建议港府开展民间外交，加强与周遭国家和地区的沟通。他说，过去由官方主导的“大外宣”有太多官方语言，外国人无法理解，导致对外宣传效果大打折扣。而香港是自由开放城市，可以用外国人听得懂的语言“讲好中国故事”。

刘兆佳说，香港是国际金融中心，有国际沟通能力，这是香港的软实力，能协助中国达到外交目标。

至于外访对象是东南亚国家，刘兆佳指近年东南亚是中美兵家必争之地，也是中国容易争取支持的地方。区域全面经济伙伴协定（RCEP）签署生效后，中国与亚细安的关系变得更加密切；而近期美国就安全问题和经贸事宜与亚细安开会，也显示了美国正尝试拉拢东南亚各国。

刘兆佳说，如果香港能助中国一把，也算是为国家做出贡献，期望香港政府甚至中央支持更多民间团体、工商团体和个人进行民间外交，建立中国与周边国家的联系。他期待民建联的出访计划能做到带头作用。