哈尔滨房展会期间购新房全额补贴契税购二手房补贴一半

哈尔滨将在7月22日至31日举行商品房展销会暨二手房交易大会及线上房展会，期间将对个人在哈市主城九区内购买新建商品住房者给予全额契税补贴；对于购买二手房的给予50%契税补贴。

根据澎湃新闻报道，此次房产会由哈尔滨市政府主办，市住建局承办，市房地产业协会等协办，参展范围为全市九区已取得商品房预售许可证的新建商品住房项目和二手住房。

在本次房展会期间，哈尔滨对个人在哈市主城九区内购买新建商品住房的，以《商品房买卖合同》网签备案时间为准，在开展线上、线下房展会期间网签备案的，以购房人实际缴纳契税数额的100%进行补贴。

对个人在哈尔滨市主城九区内购买二手住房的，以《黑龙江省房地产居间服务合同》网签备案时间为准，以购房人实际缴纳契税数额的50%进行补贴。购房人可同时享受哈市出台的相关补贴政策。

今年5月23日，哈尔滨市宣布废止楼市限售政策。此后，哈尔滨市提高公积金个人贷款额度，并向社会征求《关于促进哈尔滨市房地产业良性循环和健康发展的若干措施》的意见。

根据新政，7月1日起，哈尔滨市公积金个人贷款额度提高。符合条件的公积金借款申请人，单人贷款最高额度由50万元（人民币，下同，约10万新元）提高至60万元；符合条件的公积金借款申请人及共同还款人，双人贷款最高额度由70万元提高至80万元。

哈尔滨市还拟对具有哈尔滨户籍，符合生育政策，在2021年10月29日以后生育第二、第三胎的家庭，在九区内购买新建商品住房的，凭网签备案的《商品房买卖合同》、户口簿和出生医学证明等，分别给予1.5万元、2万元的一次性购房补贴。

此外，对于符合市高层次人才相关政策规定，经市人社部门认定且已领取一次性安家费的高层次人才作为主贷人购买家庭首套住宅，在哈尔滨市建立个人住房公积金账户并连续足额缴存6个月（含）以上的，即可申请住房公积金贷款，贷款最高额度按照住房公积金账户余额的40倍计算。

