台湾两军人保修战车期间疑操作不慎遭炮管重击

刚进驻台湾屏东三军联训基地进行基地训练的装甲564旅星期四（7月21日）早发生意外，两名士官兵在进行战车炮塔鉴定整备时，疑似操作不慎遭战车炮管重击。两人均受重伤并送往医院治疗。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中时新闻网报道，台湾陆军第八军团指挥部证实，所辖装甲564旅的蒋姓士官和全姓士兵星期四早上8时许执行三军联训基地CM11勇虎战车炮塔鉴定整备作业时，疑因战车炮塔稳定系统异常，两名士官兵遭炮管重击。

据了解，两名士官兵进行作业时，蒋姓士官位于另一辆战车炮塔外侧，全姓士兵则在隔邻战车内射手座位，当时疑因全姓士兵搭乘的战车炮塔瞬间大幅度转向，撞击到蒋姓士官，全姓士兵则遭到炮尾环击压，两人均受重伤。

事发后，蒋姓士官被送往恒春旅游医院，全姓士兵则送往恒春基督教医院，后转至枋寮医院加护病房。目前蒋姓士官腹部挫伤、生命征象稳定；但全姓士兵送医时已失去生命迹象，一度命危，目前尚未恢复意识、正持续救治中。

恒春旅游医院指出，蒋姓士官意识清楚，右侧腹部挫伤及擦伤约八公分缝合，目前已转往802医院救治。

第八军团于案发后，即责派高阶干部全程协处，并立即联系家属；同时协调院方，给予最佳医疗照护，并由司令部协同军团成立专案小组，以厘清肇因。

台湾总统府发言人张惇涵说，台湾总统蔡英文指示台军单位全力救治照顾，并要求国防部彻底厘清事故原因，维持后续训练安全。