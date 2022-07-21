中国对滴滴罚款人民币80.26亿元

历经一年的调查后，中国官方指滴滴违反《网络安全法》《数据安全法》等，且存在严重影响国家安全的数据处理活动、恶意逃避监管等问题，对这家网约车巨头处以80.26亿元（人民币，约16.52亿新元）的罚款。

据中国国家互联网信息办公室官网星期四（7月21日）发布的声明，除了滴滴面临的上述巨额罚款，滴滴董事长兼执行长程维、总裁柳青也各处100万元罚款。滴滴成立于2013年1月，相关业务线主要包括网约车、顺风车、两轮车、造车等。

中国国家网信办有关负责人也以答记者问的方式发声明，详细解释了滴滴被罚款的原因和调查过程等。

负责人指出，滴滴相关违法行为最早开始于2015年6月，至今时间长达七年，持续违反2017年6月实施的《网络安全法》、2021年9月实施的《数据安全法》和2021年11月实施的《个人信息保护法》。

负责人明确指出，滴滴存在共16项违法事实，当中可分为八个方面，包括违法收集用户手机相册中的截图信息；过度收集用户剪切板、应用列表信息；过度收集乘客人脸识别、年龄段、职业等信息；过度收集乘客评价代驾服务时、App后台运行时、手机连接桔视记录仪设备时的精准位置（经纬度）信息；过度收集司机学历信息，以明文形式存储司机身份证号信息；在未明确告知乘客情况下分析乘客出行意图信息；在乘客使用顺风车服务时频繁索取无关的“电话权限”；未准确、清晰说明用户设备信息等19项个人信息处理目的。

同时，滴滴存在严重影响国家安全的数据处理活动，以及拒不履行监管部门的明确要求，恶意逃避监管等其他违法违规问题，对国家关键信息基础设施安全和数据安全带来严重安全风险隐患。

负责人在声明中强调，滴滴的违法违规行为“情节严重、性质恶劣”，应当从严从重予以处罚。

对此，滴滴通过官方微博发文表示，公司会诚恳接受行政处罚决定，并全面深入自查，认真完成整改。“我们真诚地感谢主管部门的检查和指导，感谢社会公众的批评和监督，我们将引以为戒，坚持安全与发展并重，进一步加强网络安全、数据安全建设，加强个人信息保护。”

彭博社刊文指出，滴滴只是遭到罚款，还不到一些行业观察家最担心的程度；他们原本预计，滴滴的高管或公司会受到更严厉的处罚。

中国从2020年开始整顿互联网科技行业，滴滴等公司被重点调查。

滴滴去年6月赴美上市，不足一周就被国家网信办启动网络安全调查，并叫停新用户注册。滴滴在上市不足12个月，就在今年5月宣布已通知纽约证券交易所，正式表明决定从纽交所退市。

据《华尔街日报》早前报道，滴滴在赴美上市前曾被监管部门告知，希望它推迟上市计划，但滴滴还是闯关。