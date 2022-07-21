香港市民挂国旗被收费 路政署称将退还

香港市民去年张挂国旗庆祝国庆被征收费用，路政署受询时表明将安排退款。

据香港《大公报》报道，去年十一中国国庆前夕，有香港市民依法申请在路边挂国旗，却被路政署征收逾14万港元（约2万4843新元）的检查费，令他们担心今年挂国旗庆祝会再被征收费用。

香港立法会议员李镇强指出，申请挂国旗、横额是免费的，对路政署的收费做法感到不解，已致函要求署方尽快交代。路政署回复查询时说，会安排退款。

元朗区议员邓镕耀说，去年是香港回归祖国24周年，一河之隔的深圳每逢国庆在主干道两侧挂满国旗，既增添节日气氛，也唤起市民爱国之情，只不过这亮丽的街景在香港一直较难见到，故此有一班热心街坊打算悬挂国旗庆祝国庆。

邓镕耀说，鉴于2020年路政署曾移除市民自行在街上及多个公众场所悬挂的国旗，街坊遂向他求助，邓镕耀出面代他们向路政署申请，获批在元朗粉锦公路和锦田公路沿途的灯柱挂上1214面国旗，由去年9月20日至10月9日，为期20天。

邓镕耀说，代街坊提出申请挂国旗后，收到路政署的账单，要求在11日内缴付逾14万港元，账单列明检查费为每面旗每天六元，1214面国旗悬挂20天要缴付14万5680港元，并另缴申请费为1990港元。换言之，一面国旗的检查费为120港元。

他说，街坊还要付出租用工程车费、购置材料费等，若不计路政署收的“路费”，平均挂一面国旗的成本高达540多港元，但连同路政署检查费，整个挂国旗活动共用去80万港元，平均挂一面旗要花660港元。

对于申请挂国旗后收到账单，邓镕耀大感错愕，他忆述当时因距离国庆日不足一个月，时间紧迫，唯有照付“路费”，而街坊也做足路政署挂旗的规格，确保国旗悬挂时不会发生意外。

邓镕耀说，逾百名爱国爱港市民自发参与挂国旗，全凭爱国心推动。

他指出，国庆挂国旗活动是一项融入生活的国民教育，当时有20多名青少年及儿童参加，他们从中学会尊重国旗、知道国旗是代表自己的国家。

邓镕耀说：“挂国旗是政府的本分，以前民间自发挂旗是爱国热情的表现，今年香港回归25周年，距离国庆日不足三个月，期望新一届政府开始筹备在全港多区主干道挂国旗，未来更要把挂国旗庆国庆恒常化，不应刁难阻挠。”

邓镕耀指去年已向当局反映收费问题，但未获正视，近日再致函要求退回有关费用，他强调能否退款是其次，重要的是政府要改变思维，豁免民间团体申请挂国旗的费用，甚至检讨现行机制，政府为庆祝圣诞节会拨款地区搞气氛，而国庆日是庆祝国家诞生的日子，是否应有更高规格。

香港立法会议员李镇强本周二致函路政署，追问挂国旗收费事宜。他说，以往政党、民间团体向房委会、地政总署等部门申请挂国旗、横额等均是免费，只有逾期未拆除或宣传品内容不符合有关法规要求，才需要缴付罚款。

本届港府建议设立“地区服务及关爱队伍”，李镇强认为可参与挂国旗活动，“但就怕襄王有梦，神女无心，关键是哪个机构负责统筹工作，是民政局还是文体旅游局？否则好难搞，如在屋邨挂国旗是向房委会申请，地区则由民政专员负责沟通。”

香港执业大律师陆伟雄说，相关法例授权政府部门因应有关行政工作作出收费，具体收费由部门首长决定。

路政署回复询问时说，按照目前政府收回成本的收费原则，该署须向申请人收回路灯维修承建商在旗帜悬挂期间进行巡查工作的费用，根据既定的标准，申请人须就每起申请缴交1990港元的行政费用，另须就每支旗帜缴交每日6港元的巡查费。署方去年8月首次接获民间团体申请于该署辖下的灯柱悬挂国旗以庆祝国庆日，遂按照上述既定程序处理有关申请，并随即批出有关申请，而该团体也按程序缴付相关行政费及巡查费。

署方其后收到立法会议员的信函，要求酌情豁免该团体在灯柱悬挂国旗的相关费用。署方积极与相关部门跟进申请豁免收费的具体安排，审批豁免的程序快将完成，会尽快通知相关团体退款安排。