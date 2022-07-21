印尼总统佐科将在下周访华

印度尼西亚总统佐科将在下星期一（7月25日）起，对中国展开为期两天的访问。

据中国外交部官网消息，中国外交部发言人华春莹星期四（7月21日）下午宣布上述消息。她说，佐科此次访华是应中国国家主席习近平邀请。

中国外交部发言人汪文斌随后在例行记者会上回答佐科访华相关提问时说，佐科是北京冬奥会后首位访华的外国元首，中国也是佐科疫后首次东亚之行的首站，这充分体现两国对双方关系的高度重视。

汪文斌说，访问期间，习近平将同佐科举行会谈，中国总理李克强将会见佐科，重点就双边关系及重大地区和国际问题深入交换意见。

汪文斌指出，中国和印尼共同利益广泛，合作空间广阔。中国期待通过佐科此访进一步深化双方战略互信和务实合作，打造新时期发展中大国互利共赢的典范、共同发展的样板、南南合作的先锋。

据新华社早前报道，佐科今年3月与习近平通话时曾说，印尼希望同中国开展三方合作，助力印尼新首都建设。同时，希望中国继续支持印尼“区域综合经济走廊”建设和绿色工业园区建设。

据中国海关总署数据，2021年中国与印尼两国贸易额达1243.4亿美元（约1727.7亿新元），同比增长58.4%。中国已连续九年成为印尼最大贸易伙伴，连续六年保持印尼最大出口目的地的地位。2021年中国对印尼投资额达32亿美元。

佐科也在通话中说，印尼愿同中国密切沟通协调，推动二十国集团工作聚焦经济复苏和全球发展，合力解决紧迫的全球性问题。习近平则表示，中国支持印尼发挥二十国集团主席国作用，办好峇厘岛峰会。

印尼是今年二十国集团轮值主席，二十国集团峰会将于11月在峇厘岛举行。印尼明年还将担任亚细安轮值主席。