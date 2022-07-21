美军方反对佩洛西访台？ 埃斯珀：不应由北京决定美官员行程

针对众议院议长佩洛西计划访台报道，美国总统拜登星期三（7月20日）说，美国军方认为现在不是好主意。对此，美国前国防部部长埃斯珀表明，美国官员的出访行程不应由中国大陆决定。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，埃斯珀星期四（7月21日）接受记者联访时说，美国当前政策的一大问题之一，就是让中国大陆有太大的发言权，其实应该听听台北的意见，台湾是希望佩洛西赴台访问。

他说，美国应该要做正确的事，让美国的政治领导者到台湾了解情况、和台湾的领导人见面，听听看台湾的观点，借此作为美国政治决策的评估。

埃斯珀也认为，一中政策已经走到尽头，美国的政策需要更新和现代化，也需要新的观点。事实上，当美国众议院议长要访问台湾，美国还要担心会引起北京何种反应时，正代表美国需要重新检视政策。

台湾外交部发言人欧江安21日在例行记者会回应媒体询问时说，外交部注意到拜登于美东时间20日就有关拜习通话及外传众议院议长佩洛西可能访台时间点的相关发言。

她强调，台美双方互信良好，沟通管道畅通，台方一向密切关注美中高层互动情形，也已经就此与美方保持联系，并将持续关注。但目前外交部并没有接获佩洛西访台的确切讯息，也没有进一步评论。

佩洛西原定今年4月访台，但因确诊冠病取消行程，英国《金融时报》日前报道，佩洛西计划8月造访台湾，展现对台湾的支持。若能成行，将是25年来首度有美国众院议长访台，但报道也引述知情人士说，白宫曾对佩洛西此行表达关切。