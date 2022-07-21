特斯拉上海超级厂年产能逾75万辆

美国电动汽车巨企特拉斯最新财报显示，该企业设于上海的超级工厂年产能逾75万辆，首次超越特斯拉旗下最先投产的加州弗里蒙特工厂。

据中国新闻网报道，特斯拉星期四（7月21日）发布的2022年第二季度财报数据显示，特斯拉第二季度营收达169.34亿美元（下同，约236亿新元），同比增长42%，不过较第一季度的总营收187.56亿美元有所下跌，结束了近几个季度连续创纪录的营收。按美国通用会计准则，特斯拉第二季度营业利润为25亿美元，营业利润率为14.6%。

据财报显示，特斯拉近期针对上海超级工厂进行设备升级，年产能超过了75万辆，是特斯拉目前产能最高的超级工厂，首次在产能上超过特斯拉旗下最先投产的加州弗里蒙特工厂。据悉，弗里蒙特工厂的年产能为65万辆。

特斯拉方面说，第二季度，尽管面临生产受限和停工在内的诸多挑战，但上海超级工厂依然在特斯拉全球生产和交付中发挥着重要作用。2022年上半年，特斯拉上海超级工厂共生产近30万辆汽车，半年交付量已经占据2021年全年交付量的六成以上，其中海外交付近10万辆，而特斯拉在2022年上半年全球共交付56.5万辆汽车。

根据中国全国乘用车市场信息联席会7月8日发布的中国汽车6月销量数据显示，特斯拉单月销量达7万8906辆，同比增长138%，创单月销量历史新高，这也意味着自6月上旬，特斯拉上海超级工厂产能利用率恢复至100%后，已反超疫情前的月销表现。

特斯拉在一份声明中说：“随着弗里蒙特工厂和上海工厂都实现了有史以来的最高月产量以及新工厂的发展，我们将全力在2022年下半年创造全新纪录。”