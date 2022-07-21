知情人士：恒大尚未与境外债券持有人达成重组协议

《华尔街日报》引述知情人士透露，陷入财务困境的房地产巨头中国恒大尚未与其境外债券持有人达成重组协议。而之前恒大自己设定的7月底前公布初步重组计划的最后期限即将到来。

据报道，这家中国房地产开发商负债超过3000亿美元（下同，4180亿新元），在出现流动性问题且持续数月得不到解决之后，该公司于去年12月出现美元债违约。今年1月底，在债权人要求提供最新情况并威胁要起诉恒大后，该公司承诺在六个月内发布一项初步重组计划。

此后，代表恒大债权人的顾问与该公司就债务重组进行了长时间的讨论，而这个重组可能是一个复杂且旷日持久的过程。知情人士说，这些顾问仍在对恒大的资产和负债规模进行尽职调查，并且需要更多时间来评估其业务未来可能价值多少以及能够产生多少现金流。

目前中国房地产行业正经历销售下滑、购房需求低迷的困境，这种现状给评估带来了挑战。《华尔街日报》报道，通常情况下，在投资者对公司的资产负债表有完整了解之前，重组计划无从制定。

知情人士称，由于变数仍很大，对于恒大可以或应该就其未来公开哪些信息、以及计划如何整改其业务，还存在相当大的争论。

但他们补充说，恒大有意在本月公布有关重组的一些细节。这些知情人士称，债权人已经要求恒大暂缓这么做，直到各方就一些条款达成一致，这些条款涉及重组后的公司将承担多少债务等问题。

《华尔街日报》也引述知情人士说，恒大可能会就迄今为止的重组进程提供一份整体的最新情况通报，包括与债权人的讨论以及该公司在重组计划中将坚持的原则。知情人士补充表示，恒大还打算做出承诺，尊重境外债权人合法权益。

在恒大被流动性危机吞噬之前，这家有25年历史的企业集团是按合同销售额计算中国最大的开发商之一，借力中国房地产市场多年的繁荣发展而迅猛壮大。恒大曾通过在美元债券市场上大举借款来推动业务扩张，从而成为亚洲最大的垃圾债券发行者，未偿还美元债务约有200亿美元。

恒大违约以来，该公司一些债券的价格去年12月迄今已下跌一半以上，降至面值的约8%，反映出投资者对于收回这些债券投资的本金和利息越来越不抱期望。许多其他中国房地产开发商的债券价值也跳水。本月之前，恒大避免了在岸债务的违约，但该公司上周表示，无力支付7月8日到期的一批人民币计价债券的利息和本金。

中国此前繁荣的楼市已经历超过一年的住宅销售下滑、房价下跌和数十起开发商债券违约事件。与许多同行一样，恒大预售了许多未完工的住宅，并承诺在几年内交房。

上周，一些焦虑的的业主威胁，如果房子施工停止或不能如期交房，他们将停止偿还房贷。这些业主已经付了购房首付款，但所购房产的开发商已陷入困境。这场通过断供进行的反抗也涉及恒大的一些项目，令该公司的债券持有人担心这可能导致更多现金流问题，影响自己所持债券的偿付。