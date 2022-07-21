中疾控称现有措施仍有效应对奥密克戎BA.4和BA.5

中国冠病疫情复燃，令外界担忧现有防疫措施能否有效控制疫情。不过，中国疾控中心病毒学首席专家董小平认为，现有防控措施仍能有效应对奥密克戎BA.4和BA.5变异株。

据《北京日报》客户端报道，董小平星期四（7月21日）在国务院联防联控机制新闻发布会上说，奥密克戎BA.4和BA.5传播能力，如果跟奥密克戎其他的进化分支相比，的确呈现传播能力增强的现象。

他认为，传播能力增强的主要表现在于，国际上一些国家研究发现BA.4和BA.5有较高再生指数（R0）；一些国家和地区BA.4和BA.5亚分支已成为流行的优势毒株；过去五周，在欧洲、北美出现了感染数量的增加。

董小平续称，BA.4和BA.5亚分支的致病力总体上与其他奥密克戎变异株相似，但在老年人群中快速传播已经出现了重症病例，在欧洲12个国家近期的住院率和加护病房（ICU）使用率都有所增加。流行病学数学模型研究显示BA.4和BA.5亚分支引起的感染率和死亡率都将有所增高。

但他认为，虽然BA.4和BA.5亚分支的传播力有所增强，但仍属于奥密克戎变异株，没有证据显示现有的非药物干预（NPI）措施将失效。换句话说，中国现有的防控措施仍能有效的应对。

董小平介绍，国内外专家认为，现行的疫苗接种仍然有效，对于老年人、有基础病的人群进行疫苗接种，特别是加强针的接种，仍是最为有效的预防措施。

中国大陆星期三（7月20日）报告新增确诊病例200例，其中本土确诊病例148例，包括广西52例，甘肃49例。此外，新增无症状感染者743例，其中本土感染者678例，包括甘肃314例，广西135例。