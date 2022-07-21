中国银保监会：重点打击掏空中小银行违法股东

河南村镇银行风波持续延烧，中国银保监会在谈及此事时说，合规办理的业务将受到国家法律的保护，并将重点打击掏空中小银行的违法股东和高管。

据澎湃新闻报道，中国银保监会新闻发言人、法规部主任綦相星期四（7月21日）在国务院新闻办举行的新闻发布会上说，河南、安徽五家村镇银行事件爆发以后，银保监会有关部门已提出了这五家村镇银行风险处置的一些思路、步骤、要点和下一步的工作安排。

綦相说，银保监会已对外公布了对五家村镇银行账外业务客户资金垫付的公告，星期四上午河南和安徽相继发布了公告，启动了对10万元（人民币，约2万新元）以下客户本金的第二批的垫付工作，目前相关的工作正在稳步的推进。

为了确保信息的真实性，綦相说，河南和安徽两个省均搭建了客户信息登记系统，但因涉及人数多，工作量大，而且须与后台的数据进行交叉核验，这项工作将是逐步推进的过程。

另外，綦相还提到，为了化解部分中小银行“被负面传闻”“被造谣”导致市场信心出现波动的情况，银保监会将在大部分中小银行中建立“双向进入、交叉任职”领导体制，加大对股东股权的监管力度，推动引入合格股东，清退问题股东，优化股权结构，同时还将开展常态化股权和关联交易专项整治，重点打击掏空中小银行的违法股东和高管。

银保监会也将深入推进农村信用社改革，按照因地制宜、“一省一策”原则加快改革进程，同时持续摸排中小银行实际风险底数，大力推进不良资产处置，支持兼并重组，优化市场布局，增强中小银行发展动力。银保监会还将积极同财政部门和央行加快推动地方政府发行专项债券来补充中小银行资本。

綦相强调，中小银行是中国银行业体系的重要组成部分，也是中国银行体系里面数量最多、最具发展活力的部分。总体来看，中国中小银行总体运行是平稳的，风险是可控的。