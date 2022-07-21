台驻美代表应邀出席美众院中国工作小组会议

在中国大陆对台军事胁迫日增之际，美国众议院中国工作小组星期三（7月20日）邀请台湾驻美代表萧美琴参加圆桌会议，议员力促加快对台军售、邀请台湾参与军事演习，强化美台关系。

综合台湾《联合报》和中央社报道，美国众议院中国工作小组由共和党议员组成，于2020年成立，小组主席、众院外交委员会首席议员麦考尔（Michael McCaul）邀请萧美琴对谈。这是萧美琴担任驻美代表两年多以来，首次出席美国国会的公开活动，共14名议员与会。美国众议院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）还在会议开场和众院共和党领袖官方网介绍萧美琴为“台湾驻美大使”。

麦卡锡说，台湾是一个充满活力、蓬勃发展的民主政体。但过去几年，来自北京的挑衅日益增加，美国国会必须持续采取行动，不仅为阻止中国共产党，也为强化与台湾的关系。这是美国共和党议员领导的中国工作小组的工作核心。

麦卡锡出多项解决方案，包括考虑增加对台军售、提供台湾正确的武器以对抗中共、允许台湾参与环太平洋军演（RIMPAC）等军事演习、允许台湾在美国展示“国家”主权象征、增加商业与贸易联系、实现国防工业基地现代化以强化军事能力。

他说，支持台湾是正确的，也符合美国的最大利益。

谈到对台军售，中国工作小组主席、众院外交委员会共和党首席议员麦考尔指出，美方应尽一切努力武装台湾，不能重蹈乌克兰的错误，等遭到入侵已为时已晚，“我们必须现在就武装台湾”。

萧美琴会后接受访问时说，中国工作小组成员都十分专注印太事务，尤其是中国大陆政策领域，很荣幸能获邀与他们座谈，也珍惜与每个国会议员互动的机会。

对于议员关注对台军售议题，她指出，在不对称战力建军方面，台美双边有长年的沟通与共识建立，近期也取得部分进展，对于美国国会朋友的持续关心与支持，她表示感谢。

萧美琴还说，美国众议员金映玉曾提案支持台湾参与世界卫生组织（WHO），恢复观察员身份；在众议院获得425比0票的压倒性票数，最后美国总统拜登签署成案。