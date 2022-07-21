陈春花学历受质疑 北大回应：已关注

拥有多个高级头衔的北京大学教授陈春花被质疑学历问题，她获得工商管理博士的“爱尔兰欧洲大学”被认为是“野鸡”大学。北京大学宣传部工作人员回应称，已经关注到此事，但具体调查进展尚不清楚，不便透露。

根据天目新闻报道，北大国发院值班人员回应媒体查询时则称，对于此事最好联系本人，官方不便回应。

陈春花资料显示其供职的另一所大学华南理工大学工商管理学院电话没人接听。该校党委办公室工作人员称，此事由该校宣传部回应，但宣传部的电话一直处于无人接听的状态。

截至发稿，陈春花本人电话也无人接听。

北京大学国发院网站显示，陈春花为全职教授，但并没有列出其教育背景。另在华南理工大学工商管理学院的教师介绍中，陈春花的教育背景也已经被删除。

公开资料显示，陈春花现任北京大学国家发展研究院教授、BiMBA商学院院长，华南理工大学工商管理学院教授博士生导师、新加坡国立大学商学院客座教授等职位，并于2015年 、2016年 、2017年 、2018年获得《财富》“中国25位最具影响力商界女性领袖”；2016年 、2019年获颁《财富》“中国最具影响力50位商业领袖”。

报道指出，对于此前其教育背景中出现的“爱尔兰欧洲大学（European University Ireland）”，无法查到相应的官网。根据中国教育部“教育涉外监管信息网”今年3月更新的25所爱尔兰高校名单，其中没有这所学校。该网站设立的目的正是为了核查外国院校设立的合法性和其所颁发学位学历证书在所属国获得承认的有效性。

陈春花曾在多次演讲中提到过华为，并在2017年1月撰文描述与华为创始人任正非见面交流的情景，被自媒体大量转载报道。

文章中大量细节不断被演绎， 陈春花一度被描述为“华为军师”、“华为海军司令”等。

华为7月6日发表声明指出，近期网络上有一万多篇夸大、演绎陈春花教授对华为的解读、评论，基本为不实信息。华为强调 " 与陈春花教授无任何关系，华为不了解她，她也不可能了解华为 "。

陈春花同日对此回应称，近期网络上有逾万篇夸大、演绎、虚构她对华为的解读、评论，反复炒作，基本为不实信息，对她本人构成极大困扰。她说，这些文章并非她本人所写，华为是她的学术研究案例之一，并称已聘请律师就此类侵权行为追究责任。

