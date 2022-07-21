台媒：苏系发言和政策两大将加入林智坚竞选办

台媒报道，民进党籍桃园市长参选人林智坚将征召过去曾担任行政院长苏贞昌2018年竞选团队发言人的黄韦钧、政策部副主任锺员郡加入林智坚的竞选办。

综合三立新闻网和《联合报》报道，林智坚办公室称，黄韦钧和锺员郡两人过去都与桃园团队成员有过合作经验，相信两人加入竞选团队后能立即上手，为辅选工作带来加乘效果。黄韦钧将担任林智坚竞选办发言人、锺员郡则将担任林智坚竞选办政策部副主任。

黄韦钧曾任立法委员苏巧慧办公室新闻部主任、2018年担任过苏贞昌竞选新北市长时的竞选办公室发言人，也曾在中央党部担任专案办公室副主任，与桃园市长郑文灿幕僚施彦廷是太阳花学运战友。

据悉，黄韦钧过去在台大学生会担任过内务副会长，而施彦廷当时担任外务副会长，两人在同一届的学生会就有过合作关系。除了施彦廷曾询问黄韦钧加入竞选团队的意愿，桃园市长郑文灿也曾向其询问过意愿，而基于郑文灿与苏贞昌友好关系，苏贞昌才决定让黄韦钧加入林智坚阵营一起打选战。

此外，曾在2018年担任过苏贞昌竞选团队的政策部副主任、也是桃园市府前政务官王安邦在劳动部的幕僚锺员郡，也受邀加入林智坚的竞选办公室。

林智坚竞选办公室称，此次苏贞昌特别派遣苏系人员给桃园竞选团队，表示苏贞昌看好林智坚在政策与舆情上的长才。