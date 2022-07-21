美国网红蛋糕店Lady M要求中国大陆全部门店9月停业

上海牧薪餐饮管理有限公司星期四（7月21日）发布美国网红蛋糕店LADY M中国大陆所有门店终止经营公告，称应LADY M品牌方要求关闭LADY M中国大陆全部现有门店，终止经营日是2022年9月10日。据悉，LADY M或将采用直营模式经营中国大陆地区的门店。

据澎湃新闻报道，根据LADY M上周四（14日）发布的英文新闻稿，LADY M自2017年进入中国大陆以来，一直与授权合作伙伴顺利园（上海）商业经营管理有限公司（下称“顺利园”）合作，顺利园与LADY M的授权协议于2022年4月9日到期，并没有续签。

LADY M上海南翔印象城店工作人员证实上述说法，并说因为公司与品牌方LADY M五年合同到期，所以应品牌方要求，中国大陆所有门店都将关闭。

LADY M在前述英文新闻稿中说，计划将业务转为100%直营。LADY M首席执行官肯·罗曼尼辛（Ken Romaniszyn）说，“LADY M期待主导在中国的业务，中国市场对我们的增长战略至关重要。我们将全力投入加强我们的业务，并继续按照我们的品牌标准来服务客户。”

罗曼尼辛补充说：“我们很期待通过概念店和创新的产品来开发中国市场。这个决定对我们来说很重要，因为这能使我们保持全球客户对LADY M期望的高质量和一致性。”

LADY M中国大陆官方客服说，2022年9月10日前，消费者预付卡内有余额仍然可以到店内正常消费。如果消费者需要退费，需要到LADY M线上小程序登记，审核通过后45个工作日之内完成退费。

LADY M上海南翔印象城店工作人员补充称，9月10日之前，消费者可以来线下正常消费，预付卡在线上、线下均可以使用。但线下不可以办理退费业务。

公开资料显示，LADY M是纽约甜点品牌，创建于2001年，在全球拥有50多家精品店。 上海牧薪餐饮管理有限公司（下称“牧薪公司”）则是LADY M品牌授权的中国大陆独家经营者。天眼查显示，顺利园100%持股牧薪公司。

第一财经引述一位接近LADY M的知情人士说，此次公告不排除是由于品牌方和中国大陆代理公司双方经营理念分歧的一次官宣。随着双方授权协议到期，后续收益分成问题也被摆上台面，此次公告不排除是双方不断沟通之后博弈的延续。后续LADY M品牌方或将采用直营模式经营中国大陆地区。

LADY M转直营的消息其实已有风声。7月14日，美国一家烘焙行业垂直媒体《bakemag》曾报道称，LADY M现在计划将运营转变为全面直营。在过去20年里，LADY M在全球拥有50多个分支机构，目前已将目光投向中国大陆的直营战略，以加强该地区的业务并推动更多增长。