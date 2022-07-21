日前防长下周率团访台

台湾外交部星期四（7月21日）在例行记者会上宣布，日本前国防部长石破茂等一行众议员，将于7月27日至30日访问台湾。

据台湾《自由时报》报道，访问团在台期间将会见台湾正副总统蔡英文和赖清德，与外交部、台湾日本关系协会、行政院、立法院、国防部与智库等交流台日安全议题。访问团中有四人曾担任防卫省要职，显示此访问团将聚焦安全保障。

台湾日本关系协会秘书长周学佑在例会说，由日本跨党派国会议员所组成的“思考日本安全保障之会”，将于7月27日至30日组团访台。

周学佑指出，访问团的共同团长为日本两任前防长石破茂与滨田靖一，同团成员包括日本前外交部长前原诚司、两名前国防副部长长岛昭久和渡边周，以及参议院总务会副会长清水贵之和前首相辅佐官北神圭朗等七位日本国会参众议员。

周学佑说明，上述访问团在台期间，将安排会见台湾总统蔡英文、副总统赖清德，会晤外交部长吴钊燮、台日协会长苏嘉全，并与行政院、立法院、国防部及相关智库，就台日双方安全保障议题进行意见交换。

对于访问团组成团员多有军事背景，周学佑说，自5月日本自民党青年局组团访台后，近期陆续有日本访问团赴台访问。台日国民情感深切友好，长年维持紧密互访交流，在疫情趋缓、境管放宽之际，台日在各领域逐步展开互动，至属正常。

周学佑说，台湾外交部认为，此次日本国会内的“思考日本安全保障之会”组团访台，有助于进一步深化双方在相关领域的理解与沟通。外交部也欢迎日本各界陆续组团来台，深化双方全方位的实质友好关系。

对于日本9月将为已故前首相安倍晋三举行国葬，台方如何安排致意，周学佑回应，外交部与驻日本代表处将密切关注日本政府的相关规划，台方与日方也会保持密切联系与协调，并做出适切安排。未来有具体的结果，外交部也会适时说明。