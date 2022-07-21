克莉丝汀回应倒闭传闻：8月所有门店对外营业

上海老牌网红连锁面包房克莉丝汀星期四（7月21日）在官方商城网站发布《告知书》回应近日媒体报道时称，报道部分内容失实，他们已着手工厂复工的各项准备工作，所有门店将于8月1日对外营业。

综合中新经纬和新民晚报报道，近日有媒体报道称，克莉丝汀多家门店未恢复营业，预付卡无法兑付，客服电话也无人接听。上海单用途预付卡服务平台对其商务信用评级为“D级”，并因“未准确传送发卡信息或报送经营信息”而被列入信用红色预警单位。

对此，克莉丝汀21日在官方商城网站发布《告知书》说，2020年以来的冠病疫情给克莉丝汀的运营带来沉重打击，2022年的上海疫情更是让他们的经营发展一度陷入停滞。即便如此，克莉丝汀依然顽强地不断调整，尝试重新出发。

《告知书》称，关于近日媒体发表的克莉丝汀负面新闻，部分内容明显失实，克莉丝汀已着手工厂复工的各项准备工作，所有门店将于8月1日对外营业。

克莉丝汀在《告知书》中承诺，因疫情停业期间到期的克莉丝汀卡劵，待门店恢复经营后仍可消费，并为停业期间造成的不便致以诚挚的歉意，同时对广大顾客的长期支持和理解予以万分感谢。

公司官网资料显示，克莉丝汀国际控股有限公司是烘焙产品连锁经营商，自1993年起生产及销售烘焙产品，是较早进入中国市场的外资投资烘焙企业之一。

公开资料显示，2012年，克莉丝汀在港交所挂牌上市，被外界称为“烘焙第一股”。然而自上市第二年起，业绩便由盈转亏，已连续亏损九年。

据港股克莉丝汀发布的2021年年报，报告期内公司实现营业收入约2.92亿元（人民币，下同，约6000万新元），同比下降27.70%，归属母公司净亏损约1.7亿元，亏损同比扩大约54.1%。

克莉丝汀在年报中说，2021年冠病疫情持续蔓延，对各行业尤其是消费行业冲击较大，消费信心仍待提振。2021年，公司继续执行关闭亏损门店策略，关闭门店55家，门店减少也影响了全年收入。