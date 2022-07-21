下午察：华为和北大知名学者陈春花“割席”

中国科技巨头华为一则企业维权声明，引发了公众对北大教授陈春花学历的质疑。

陈春花是北京大学国家发展研究院BiMBA商学院院长，是一名顶着众多光环的知名学者。除了北大教授，她还担任华南理工大学工商管理学院客座教授，两次获评《财富》“中国50位最具影响力商界领袖”、四届《财富》“中国最具影响力25位商界女性”，可谓名头响亮。

华为在本月初的声明中说，网络上有一万多篇夸大、演绎陈春花对华为的解读、评论，反复炒作，基本为不实信息。华为在声明中毫不留情面地写道：“华为与陈春花教授无任何关系，华为不了解她，她也不可能了解华为”。

陈春花在2017年1月曾发表过文章《与任正非先生：围炉日话》，描述了2016年岁末，她与华为创始人任正非交流的情景，文中提到，任正非亲自做司机接待她：“任先生竟亲自开车带我们过去，我和姚老师都说，这该是史上最贵的‘司机’。”

这篇文章随后反复多次被自媒体引用、炒作，演绎夸大陈春花对于华为的贡献，诸如称陈春花为“华为军师”“华为第二大脑”“华为海军司令”。自媒体文章中出现大量类似“任正非不顾华为高管的反对，坚持自己驾车接北大女教授陈春花”，“任正非亲自开车接陈春花，却遭对方直言：你的企业马上面临亏损”等信息。

面对华为充满火气的公告，陈春花回应称，这些文章不是她写的，华为仅为她的学术研究案例之一，她将聘请律师就此类侵权行为追究责任。

北京大学国家发展研究院官网对于陈春花的介绍中，已经去掉了陈春花的教育背景。（互联网截图）

网上这一万多篇文章是怎么回事没人知道。不过，陈春花自己运营的账号“春暖花开”中，谈及华为请陈春花做军师或者陈春花解读华为的文章就有近40多篇。“春暖花开”的认证主体为“上海知到知识数字科技有限公司”，陈春花在该公司的持股比例为33%。上海知到旗下拥有“知室”品牌，陈春花是品牌的联合创始人。

据界面报道，企查查显示，上海知到旗下还有多款APP，包括知室、知学习、知室书院、数智中心、企业数字大学、视频书、知师，品类多为教育培训。

不仅如此，中国媒体也报道称，陈春花注册有多家公司，围绕她个人IP的商业创收高达亿级规模，生意链条中绑定大量的图书出版商与培训机构。陈春花2020年曾与一家机构合作过名为《数字化时代管理训练》的线上管理课程。主要内容为20堂线上视频课程，单人售价3000元，单公司售价6万元。文案中，“中国德鲁克”、“传奇女性”、“管理第一人”之类夸大宣传的语言密集出现。

博士学历被质疑

华为撇清关系的一纸声明，还引起了公众对陈春花学历的质疑。

北京大学和华南理工大学的官网，已经删除了陈春花的教育背景。不过中国媒体从历史记录中发现，陈春花1986年毕业于华南理工大学无线电系，2000年获新加坡国立大学企业管理研究生院工商管理硕士学位，2001年获爱尔兰欧洲大学工商管理博士学位。

其中，“爱尔兰欧洲大学”被质疑是一所“野鸡”大学。《泰晤士报高等教育副刊》2000年2月曾报道，爱尔兰教育部门调查一个未经官方批准、自称为“爱尔兰欧洲大学”的机构。“爱尔兰欧洲大学”在英国和国际上做广告，招收研究生学历以上的学生，但实际上从未向爱尔兰官方申请“大学”身份的许可。

中国专门核查外国院校合法性的“教育涉外监管信息网”，也不见“爱尔兰欧洲大学”的踪影。

北大宣传部工作人员回应查询时透露，学校已经关注到此事，但具体调查进展尚不清楚。

陈春花被外界记住的经历，是她出任过六和集团的总裁。六和与新希望合并之后，她还曾担任新希望联席董事长兼首席执行官。这些经历证明，陈春花是有过实操经验的。新希望集团董事长刘永好于2020年10月，还在公开活动中赞扬过陈春花。

不过，陈春花此后似乎并没有在学术研究上深耕，从职业经理人转型成了管理学领域的红人和意见领袖。她曾在公开场合大谈技术革新和营销革命，但是看好的汇通达、乐视、摩拜、ofo与瑞幸咖啡等企业都遇到巨大危机。批评者认为，她过于冒进，缺乏专业的判断力。

此次被华为“割席”的突发事件，可以说是高名气和过度包装带来的反噬，还拖累了北京大学这个中国最高学府的声誉。

网络视频时代的网红专家

传统的知识变现渠道是出版书籍，而互联网时代的知识变现渠道是知识付费。在抖音带货直播爆火之后，越来越多的专家开始依靠直播带货卖课作为主要的变现方式。

比如，中国经济学家任泽平就在“泽平宏观”微信公众号上直播卖课。《泽平宏观年度VIP会员》定价2980元，包含各种课程、研究报告、音频等。前华鑫股份首席经济学家叶檀也提供《叶檀投资实战课》、《火星研报》等财经知识付费内容，价格最低为129元。

任泽平在“泽平宏观”微信公众号上卖课的海报。（泽平宏观）

但是这些网红专家的专业能力却为人诟病。叶檀2021年开始“荐股”，齐翔腾达被其誉为下一个“化工茅”，但随后该股跌幅不断。任泽平也因为“印钱2万亿生娃”等诸多争议性观点被网友群嘲。

有分析就认为，现在的学者和专家频频在公众面前露面的不少，但本质上其实是商人。

衡量专家是不是货真价实，最后要看真实的实践能力和理论水平，否则“翻车”不过是迟早会发生的事。