港媒：李家超曾会见被美CECC点名的律政司人员

香港媒体报道，特首李家超上周曾会见被美国国会及行政当局中国委员会（CECC）点名的律政司人员，并向他们表达感谢、支持和鼓励。

据香港01星期四（7月21日）报道，律政司司长林定国上个星期四（14日）向全体律政司人员发出内部电邮说，当天上午陪同李家超会见这些律政司人员。

李家超当时告诉他们，港府及中国中央政府必定会尽一切能力，确保相关人员安心工作，呼吁在场人士无须顾虑。

林定国在电邮中写道，在场的律政司人员积极回应，士气高昂，他也希望全体律政司人员能够上下一心，支持相关同事的工作。

美国国会及行政当局中国委员会7月12日在网站发表报告称，香港律政司自2019年6月以来，以国安法，以及与抗议有关的罪名，起诉至少2944人，其中部分案件侵犯了抗议者、记者、民间社会工作者、反对派政治人物等等的人权，并点名负责部分案件，或是处理过政治案件的15名检控官。

委员会认为，如果香港律政司和检控官继续扩大任意拘留和政治起诉范围，“美国和国际社会应考虑采取有针对性的行动，以解决法治受到侵蚀的问题，这些措施包括根据《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act）和《香港人权与民主法》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），实施额外制裁。”

报告内容被外界解读为建议制裁这些检控官，或是检控官可能被制裁。

林定国早前曾就CECC的报告做出回应时，指此举卑鄙无耻，犹如日本动漫《哆啦A梦》里欺负男主角大雄的胖虎那样横蛮无理。