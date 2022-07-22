韩总统要求外交部勿让中国在供应链问题上产生误解

韩国总统尹锡悦要求外交部积极开展对华外交，不让中国在供应链问题上对韩国产生误解。

据韩联社报道，总统办公室发言人姜仁仙星期四（7月21日）在记者会上公布，尹锡悦当天在听取外交部工作汇报时告诉外长朴振，就韩国在全球供应链重构过程中可能采取的措施这一课题上，韩国外交部应向中国事先说明情况，以防中国产生误解。若已产生误解，外交部应积极开展外交消除有关误解。

朴振在工作汇报完毕后告诉媒体，在会上与尹锡悦就供应链问题交换意见，并一致认为，随着供应链环境的变化，韩国决定加入印太经济框架（IPEF），并将就是否加入“芯片四方联盟”（Chip 4）做出抉择，但这些并不是为排挤特定国家，而是为扩大国家利益而需考虑的问题。

《韩国时报》早前报道，美国提出与日本、韩国、台湾这三个地方组成芯片四方联盟。

尹锡悦认为，作为负责任的国际社会一员，韩国需要基于普世价值和规则积极开展外交，并引领国际社会加强团结与合作。他强调，经济外交是外交工作的重中之重，只要有助于韩国经济发展，不管是哪里，他都愿意前去访问。

韩国外交部发言人崔泳杉星期四也公布，在8月将迎来韩中建交30周年纪念日的背景下，两国正就韩国外长朴振下个月访华的事宜进行协调，具体时间和场所将综合考虑主要内外部日程和疫情防控形势而定。