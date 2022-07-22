台军一名士兵保修战车时遭炮管重击身亡

刚进驻台湾屏东三军联训基地进行基地训练的装甲564旅星期四（7月21日）早在进行整备工作时发生意外，两名士官兵遭炮管重击受重伤，其中一名全姓士兵当晚宣告不治。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，国军高雄总医院星期四晚证实全姓士兵身亡的消息。院方称，全姓士兵于当天下午被转送至国军高雄总医院，但因先前血压跌落时间过长，瞳孔已放大，即使靠叶克膜续命，仍已回天乏术。经抢救至晚上7时后，家属决定放弃抢救，将全姓士兵接回南投老家。全姓士兵于当晚9时22分宣告不治，终年24岁。

台湾陆军第八军团表示深感哀痛与不捨，并向家属表达深切哀悼与歉意，后续将全力协助办理公抚和丧葬事宜；另台湾国防部及司令部已成立专案小组，配合屏东地检署调查事件，第八军团将秉“坦承面对、务实检讨”态度，彻底厘清事故肇因，并要求各单位落实装备检整及风险管控作为，确保人员安全。

台湾总统府发言人张惇涵当晚也称，总统蔡英文深感哀痛不舍，并指示国防部全力协助家属后续治丧事宜，彻底厘清事故原因。

张惇涵还说，蔡英文也指示医院全力照护仍在住院的蒋姓士官。

据了解，584旅战二连蒋姓士官副车长与军事训练役全姓士兵，星期四早上8时许进行CM11勇虎战车车辆鉴定整备作业时，蒋姓士官位于另一辆车炮塔外侧，全姓士兵则在隔邻战车内射手座位，当时疑似因全姓士兵搭乘的战车炮塔瞬间大幅度转向，撞击到蒋姓士官，全姓士兵则遭到炮尾环击压。

事后传出，这辆事故战车与2016年恒春联勇操演时，因坠溪造成四名人员身亡事故的战车是同一辆。虽然第八军团否认，但陆军内部人士称，星期四的事故车辆就是六年前发生意外的该辆战车无误。

2016年一辆564旅CM11勇虎战车在屏东恒春联勇操演返回基地途中经过一座小桥时，下坡左转过桥时角度不足，原应倒车重新修正角度至30度才能与桥面平行，但驾驶员却再踩踏油门硬驶入桥，导致战车重心位移至桥外导致战车往右翻落网纱溪，造成车上四人死亡。