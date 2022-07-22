南美国家对华态度各异 南方共同市场峰会现分歧

在本周的南方共同市场领导人峰会上，南美国家对于是否与中国打造更密切的关系再次表现出分歧，其中，乌拉圭说，必要情况下将自行与中国达成贸易协议。

据彭博社报道，由于中国和乌拉圭的谈判代表几天后将启动谈判，乌拉圭总统拉卡列（Luis Lacalle）称，他将邀请南方共同市场其他成员国在稍后阶段加入。

拉卡列在亚松森的峰会上演讲说：“如果没人加入，乌拉圭将继续前进。保护我的国家和人民的最好办法就是向世界开放。”他还说，乌拉圭将寻求与其他国家和集团谈判贸易协议。

乌拉圭政府一再强调，南方共同市场的规则不禁止其成员国自行签署双边贸易协议。阿根廷和巴拉圭反对这种解释，称南方共同市场基于共识的政策制定仍然有效。作为南美最大的经济体，巴西已经采取了单方面行动，例如去年降低了进口关税。

然而，巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）在提前录制的视频致辞中基本没有谈到中国，而是强调有必要加强与拉美邻国的贸易关系，以减少对国际危机的外部脆弱性。

南方共同市场在达成贸易协议方面落后于其他区域集团，部分原因是阿根廷和巴西不愿开放他们脆弱的制造业。北京拉拢乌拉圭之际，正值华盛顿在拉美的影响力减弱、中国的资金和消费品充斥拉美。中国还是许多南美经济体至关重要的矿物和农产品的最大出口市场。

南方共同市场2019年与欧盟谈判达成一项雄心勃勃的贸易协议，其贸易保护主义的历史似乎行将翻页。然而，由于欧洲批评巴西的环境政策，该协议至今未获批准。南方共同市场与新加坡本月成功达成了贸易协议，但也还没有获得批准。

拉卡列政府对南方共同市场的行动迟缓感到沮丧，导致这位乌拉圭总统与阿根廷总统费尔南德斯（Alberto Fernández）在去年的峰会上恶语相向。拉卡列形容南方共同市场在贸易方面成了一件“紧身胸衣”，费尔南德斯则让乌拉圭“另择高枝”、离开这个集团。

本周峰会的语气更为缓和，费尔南德斯愿意考虑在贸易问题上提高联盟的灵活性。即便如此，他还是敦促乌拉圭不要单独与中国谈。

他说：“如果有可能认为中国可与南方共同市场达成协议，为什么不一起做呢？为什么不一起研究其可行性呢？”