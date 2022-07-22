行业观察机构：中芯制造技术在美制裁下仍提升两代

中国最大的芯片制造商中芯国际虽然身陷美国制裁，但可能已经将制造技术提升了两代。

据彭博社报道，行业观察机构TechInsights星期二在博客中写道，中芯国际正在交付使用7纳米技术制造的比特币挖矿芯片。这远比该公司成熟的14纳米技术先进。2020年底以来，美国禁止国内公司未经许可向这家中国公司出售可用于制造10纳米及更先进芯片的设备。

一位了解进展但不愿公开身份的人士证实了上述消息。中芯国际周四在香港一度上涨1.9%，复旦微电、北方华创和中微公司等芯片及芯片设备股也涨逾5%。

此前中芯国际曾介绍，其核心能力为比7纳米落后两代的14纳米技术。7纳米则比目前台积电和三星电子最先进的技术落后约四年。该公司在当年的业绩电话会上说，早在2020年就已与客户合作开发比14纳米更先进的技术。

总部位于中国的MinerVa Semiconductor在网站上展示了一个7纳米芯片，并称量产始于2021年7月，但未指明制造商。TechInsights的报告称这家公司是中芯国际的客户。

约两年前，特朗普政府以国家安全之忧为由将中芯国际列入黑名单，指该公司与中国军方有关系。中芯国际否认这一说法。华盛顿采取行动后，美国设备供应商被禁止在未经许可的情况下向这家中国公司提供生产10纳米或更先进芯片“特需”的设备，尽管至今尚不清楚美国商务部允许国内公司向中芯国际出售哪些技术。

美国参议员鲁比奥（Marco Rubio）和众议员麦考尔（Michael McCaul）已反复敦促该部门收紧与中芯国际相关的出口管制，并确保中国不会向俄罗斯转让技术，也不会帮助莫斯科规避制裁。

美国商务部发言人说：“拜登政府将继续努力发展和加强与盟友和合作伙伴的合作，以确保对半导体生产进行有效控制，让我们得以在先进半导体技术的竞争中领先几代。”

