路透：担忧军事机密泄露 美对华为开展秘密调查

知情人士透露，因担忧军事机密泄露至中国政府，美国政府正对中国电信设备制造商华为在美国军事基地附近建设的通信设备开展一项秘密调查。

据路透社报道，一名知情人士称，华盛顿担忧安装了华为设备的美国手机通信塔能让华为从军事基地和导弹发射井捕捉敏感信息，包括军事演习以及基地人员动员状态等，并将这些信息传输给中国政府。

知情人士说，美国商务部在去年年初就开展了这项秘密调查。根据路透社查阅的一份长达10页的文件，美国商务部去年4月13日曾召唤华为，以了解华为如何与美国以外的外国实体共享数据，包括信息和地理位置数据。

当时，美国商务部要求华为在30天内提供七年的交易记录，以确认拥有华为收集的美国用户数据查阅权限的外国实体，包括外国政府机构或华为的商业合作方。

两名消息人士和一位美国联邦通信委员会委员称，配备华为设备手机通信塔的建设位置靠近美国军事和情报场所，已经成为美国当局特别关注的问题。

美国联邦通信委员会的五位委员之一卡尔（Brendan Carr）说，美国监管导弹场的三个基地之一，蒙大拿州马尔姆斯特罗姆空军基地周围的手机通信塔就使用了华为的设备。卡尔说，华为通过通信塔获得的数据有可能泄露基地附近的部队动向，一旦发生洲际弹道导弹袭击，其中一些设备还可能被用作预警系统，这是一个非常现实的问题。

目前仍无法确定在军事设施附近运作的华为设备的确切位置或范围，但一些人士指出，在内布拉斯加州和怀俄明州至少还有两个可能的案例。

此外，目前也无法确定华为的设备是否有收集军事敏感信息并提供给北京的能力，但美国智库战略与国际研究中心（CSIS）的技术和网络安全专家刘易斯（Jim Lewis）说，只要能把数据接收器设置在手机通信塔上，就能获得情报，没有情报机构会放过这样的机会。

美国商务部表示无法“证实或否认正在进行的调查”，当局必须保护美国人的安全不受恶意信息收集的影响，这对保护美国经济和国家安全至关重要。

如果美国商务部认定华为构成国家安全威胁，当局将可能对华为实施限制，而这些限制将比美国联邦通信委员会实施的现有限制还来得严格。

华为没有对评论请求作出回应。中国驻美国大使馆没有对具体指控作出回应，仅在一份电邮声明中批评美国政府滥用国家安全和国家权力的概念，全力打压华为和其他中国电信公司，却没有提供任何确凿证据证明它们对美国和其他国家构成安全威胁。

八名现任和前任美国政府官员认为，这项调查反映了华府对华为挥之不去的国安担忧。

美国2019年出台了一项政策，禁止美国公司使用联邦补贴购买华为的电信设备，还责成联邦通信委员会强制接受联邦补贴的美国运营商撤除其网络设备中的华为设备，以换取补偿金，但彻底清除和销毁华为设备的最后期限是在2023年中期，且这些公司还能寻求延期。