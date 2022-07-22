“淡水鱼王”长江白鲟被正式宣布灭绝

世界自然保护联盟（IUCN）正式宣布，被誉为“中国淡水鱼之王”的长江白鲟灭绝。白鲟最后出现在长江流域还要追溯到2003年。

据《红星新闻》报道，世界自然保护联盟周四（21日）更新濒危物种红色名录，显示长江特有物种白鲟已经灭绝、长江鲟野外灭绝。而全球范围内，裸腹鲟多瑙河种群灭绝。同时，红色名录提升了其他七种鲟鱼的保护等级。

世界自然保护联盟全球鲟鱼再评估结果显示，全球现存的26种鲟鱼均面临灭绝威胁。其中，约三分二的鲟鱼种群处于极度濒危状态。河流和淡水生物多样性对于人类和自然至关重要，但全球淡水生物多样性却在持续丧失，河流生态不断退化。

早在2019年12月23日，国际学术期刊《整体环境科学》（Science of The Total Environment）就曾发表文章称，长江白鲟或在2005年至2010年期间已经灭绝。不过，世界自然保护联盟中国代表处其后指出，此消息非官方宣布，后续仍需再讨论。

长江流域分布多达4300多种水生生物，其中鱼类400多种，长江特有鱼类170多种；拥有白鱀豚、白鲟、中华鲟、长江鲟、长江江豚等国家重点保护水生生物12种。白鲟2003年最后一次出现在长江宜宾南溪江段，而长江鲟（达氏鲟）则是因为未能发现除增殖放流种群外的幼鱼而被评估为野外灭绝。