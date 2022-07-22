鸿海拟入股紫光集团 台投审会以信息不足为由要求补件

台湾鸿海集团旗下工业富联（FII）拟以98亿元人民币（20.14亿新元）入股中国大陆紫光集团，但台湾经济部投资审议委员会以申请文件信息不足为由要求鸿海补件，并以鸿海先投资后送审违规为由，拟对鸿海做出罚款惩处。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，鸿海发言人巫俊毅星期四（7月21日）参加证交所主题式业绩发布会时，针对鸿海集团投资紫光的进度称，公司已在星期二（19日）送件给经济部投审会审查。

他说，鸿海旗下工业富联是中国大陆上市公司，并透过自有资金来投资，而且是透过第三方基金所做的决定。新紫光的主业是集成电路设计（IC），交换器、路由器、伺服器等，这项投资案是符合鸿海集团发展所需。整个投资的脉络与流程，已经在星期二呈交台湾投审会，接下来会和投审会作必要说明。

但台湾投审会官员说，鸿海申请投资紫光集团的业务范围内容不够清楚，因为紫光旗下很多转投资公司，鸿海集团必须补充说明实际投资到紫光旗下的哪些公司，并说明这些公司的营业范围。

投审会透露，经与鸿海方面沟通，鸿海也希望尽快完成补件程序。此外，对于鸿海违规在先的罚款部分，投审会官员称将依送审内容考量罚款金额，要等鸿海补办申请后才会进一步讨论，预计在一至两个月内决定，罚款金额也将介于5万（新台币，2300新元）至2500万元之间。

据《日经亚洲评论》报道，这项投资是通过鸿海旗下富士康在上海上市的子公司富联，通过其参与的投资财团北京智广芯控股进行的，但鸿海对紫光集团的投资却引起了台湾政府的密切关注，台湾政府去年才立法收紧对台湾高科技公司与中国大陆同行建立合作关系的规定。

近来，鸿海正积极布局半导体领域，巫俊毅星期四说，鸿海将持续投资以提高半导体能力，并透露未来将集中发展三方向，其中车用微处理器（MCU）规划2024年投片，车用电源管理芯片力拼2024年量产，八寸和六寸晶圆厂要在2023年量产。

巫俊毅说，公司每年采购价值600亿美元的半导体，是希望能透过公司的供应链获得更多的控制权，这对鸿海来说将是一个巨大的优势。