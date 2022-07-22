中国外汇局：外企利润汇出影响可控

中国国家外汇管理局称，当前外资企业的利润汇出并不意味着撤资，对中国跨境资金流动和外汇供求的影响可控。

据澎湃新闻报道，中国国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英星期五（7月22日）在国新办举行的上半年外汇收支数据新闻发布会上说，每年二三季度都是外资企业利润汇出的高峰季节，从近期的情况看，今年外资企业的利润汇出还是保持合理有序、总体保持平稳发展态势，对中国跨境资金流动和外汇供求的影响是可控的。

王春英认为，当前外资企业的利润汇出，和中国吸收直接投资的存量规模相匹配。

她续称，利润汇出并不意味着撤资，它与外商直接投资资金流入形成了良性循环，因为中国良好的经济发展前景能够给国际投资者带来比较好的投资收益、稳定的回报，所以外商来华长期投资的意愿持续性是比较强的，除了新增的投资资本金，还有股东的贷款流入以外，很多的外商投资企业都是把利润的相当一部分用于在华的再投资。

王春英说，与其他的主要的经济体相比，中国的外资企业利润用于再投资的比例处于较高的水平。外汇局对于利润汇出的管理，是一贯的和连续的，就是外商投资企业真实合规的利润汇出是有政策保障的。

彭博社上星期引述知情人士报道称，因应中国国内经济下行风险、美联储加息等因素，中国高层正关注资本外流情况，并要求相关部门在审查对外支出和投资计划时更加谨慎。