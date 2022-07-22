北京市9月起全区开展教师交流轮岗

中国首都北京市进一步落实“双减”政策，所有区9月起将开展教师交流轮岗。

据央视网报道，北京市政协星期三（7月20日）举行“进一步推动‘双减’政策落地，构建良好教育生态”市政协主席年度提案办理协商会。

会上提到，北京市将大力推进义务教育优质均衡发展，在全市范围内开展校长教师交流轮岗，全面推进“双师课堂”建设。今年9月秋季开学后，全市所有区都将开展教师交流轮岗。下一步将继续推动课后服务质量全面提升、大力推进数字教育在基础教育领域的应用，试行北京市中学教师开放型在线辅导计划。

此外，在加强体育、美育工作方面，北京市人力资源和社会保障局与市教委每年拿出500名左右进京指标，招聘农村地区艺术、体育等短缺教师，动员艺术类学校大学生走进学校，弥补艺术、体育教师的不足。

北京市教委相关负责人介绍，截至7月15日，北京市有证学科类校外培训机构压减到357址，线下347址，线上10址，压减率超过80%，无证机构动态清零。今年以来共举办119场招聘会，为从业人员转岗再就业提供了8万3000个岗位。经过一年多的综合治理，学科类校外培训现象扭转，招生规模、培训价格下降，机构退费投诉量下降90%以上。

《中国基金报》报道认为，教师100%轮岗如果能切实落实，将实现义务教育资源的根本性均衡，“名校”一旦消失，“学区房”也将随之消失。

易居研究院智库中心研究总监严跃进去年8月曾说，此类政策对于房地产有两个重要影响：第一，学区房面临打压，“在哪里读小学都一样，因为老师和同学都差不多”，所以买学区房意义不大，进而使得学区房降温；第二，各类房企后续项目开发中需要研究此类教育政策，师资都均衡了，那么以名校噱头来推销房子意义不大。