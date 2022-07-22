中国九省市人均可支配收入超全国均值

中国国家统计局星期四（21日）发布上半年31省份居民人均可支配收入，京沪均超3.8万元（人民币，下同，7812.5新元），另有七地也超过中国平均水平。

据中新经纬报道，上半年，全中国居民人均可支配收入18463元，比上年同期名义增长4.7%。这意味着，北京、上海、浙江、江苏、天津、广东、福建、山东、重庆九个省份（直辖市）居民人均可支配收入均超过中国均值。

居民可支配收入是指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，即居民可用于自由支配的收入，既包括现金收入，也包括实物收入。

具体看，北京居民以39391元的人均可支配收入位列第一，距4万元关口仅一步之遥；上海紧随其后，上半年居民人均可支配收入为38996元；浙江以32443元名列第三，和北京、上海同处“3万+”梯队。

江苏、天津、广东、福建四省份（直辖市）均处“2万+”梯队，上半年居民人均可支配收入依次为26329元、25454元、24749元、22594元；此外，山东、重庆、辽宁三省（直辖市）上半年居民人均可支配收入均超1.8万元，依次为19129元、18923元、18326元。

从名义增速看，西藏居民可支配收入涨势显著，名义增速超10%；此外，贵州、湖北、四川、重庆、新疆、湖南、山西、江西、内蒙古、福建、安徽、宁夏、甘肃、广东、江苏、云南、黑龙江、浙江18个省份（自治区）跑赢全国，名义增速超4.65%。

按收入来源分，上半年，中国居民人均工资性收入10576元，增长4.7%，占可支配收入的比重为57.3%。

工资性收入与就业息息相关。国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍日前指出，上半年，受疫情影响，就业形势虽然波动起伏，但基本盘总体稳定。

至于哪些行业更容易获得高薪、加薪呢，智联招聘报告，二季度金融依然是薪酬领先的行业，信托/担保/拍卖/典当、基金/证券/期贷/投资、航空/航天研究与制造薪资位列前三。

涨薪方面，二季度高技术制造业薪资涨幅较高，其中大型设备/机电设备/重工业行业招聘薪酬环比上涨5.7%，仪器仪表及工业自动化增长4.5%。

