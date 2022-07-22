国民党立委吁民进党高层对林智坚论文争议表态

民进党籍桃园市长参选人林智坚论文争议持续延烧，国民党立委星期五（7月22日）再要求执政的民进党高层对相关争议进行表态。

据台湾《联合报》报道，国民党立委费鸿泰、曾铭宗星期五以新竹科学园区管理局公文，批评林智坚未经新竹科学园区管理局同意使用委托资料、也未申请授权书，形同窃取和泄密。

两名立委称，基于论文抄袭事实，这已经不是政治问题，并要求同是台大校友的总统蔡英文、行政院长苏贞昌、国安局长陈明通对论文门争议进行表态，“是维护台大学术伦理及校誉比较重要、还是袒护林智坚比较重要”。

由于林智坚指导教授陈明通称是余正煌拿林智坚的资料写论文，问卷的原始设计者是林智坚及其竞选团队。曾铭宗呼吁调查局出面为新竹调查站任职的余正煌说明论文风波。

林智坚上个月获民进党征召参选桃园市长后，先是被国民党台北市议员王鸿薇指控他2008年的中华大学硕士论文涉嫌抄袭；本月5日台大国发所退休教授杜震华和新党也质疑林智坚2017年1月在台大国发所在职硕士班论文涉嫌抄袭2016年7月同所硕士、新竹市调处调查员余正煌的论文。

虽然林智坚喊冤，陈明通也声明澄清是余正煌拿林智坚的资料写论文，但各界质疑仍铺天盖地，还掀起政学相互掩护洗学历的风波，许多台大校友纷纷表态要求彻查，县市议员参选人连日到台大陈情，力促查明。

对此，台大星期三（20日）宣布已成立审定委员会，并将邀请林智坚提出书面声明或到校说明。