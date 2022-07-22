中国外汇局：下半年人民币汇率将持续稳定

中国国家外汇管理局称，今年上半年人民币汇率弹性增强，在全球范围内表现稳健，下半年，人民币汇率仍将继续在合理均衡水平上保持基本稳定。

据澎湃新闻报道，中国国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英星期五（7月22日）在新闻发布会上说，中国经济在企稳恢复，主要经济指标向好，产业链供应链保持稳定，经济基本面将继续发挥支撑人民币汇率的根本性作用。同时，中国的外贸韧性比较强，贸易投资等实体经济层面的资金仍会是流入的基本盘，有助于外汇市场供求的基本平衡。

王春英还说，市场主体的汇率预期基本稳定，市场主体仍旧保持着逢低购汇逢高结汇的理性交易模式。此外，外汇储备规模总体保持稳定，持续居全球首位，仍然发挥着稳定国家经济金融安全重要稳定器和压舱石的作用。

她指出，人民币走势会受外汇供求和国际金融市场等多重因素的影响，可能在短期内有一定的波动。但她认为，人民币还会保持弹性和双向浮动，继续在合理均衡水平上保持基本稳定。

王春英称，今年以来，受到美联储加息、地缘政治冲突等多重因素的影响，国际外汇市场变化的主线是美元走强，主要非美货币走弱。人民币对美元的汇率出现了贬值，但是与国际主要货币相比，人民币币值的稳定性比较强。

截至星期四（7月21日），今年以来美元指数累计上涨超过11%，欧元、英镑和日元兑美元的贬值幅度在10%至17%之间，人民币兑美元贬值5.8%。从多边汇率来看，人民币汇率指数升值0.1%。

报道称，从汇率预期来看，外汇远期和期权相关指标显示，人民币汇率没有明显的升值和贬值预期。从最近的表现来看，虽然美元进一步走强，但是随着国内经济企稳回升，人民币汇率在全球主要货币中的稳定性更加突出。7月以来多边汇率稳中有升。

此外，王春英还提到，基于外债增幅相对稳定、中国外债结构优化、中国外债安全性指标保持稳健，中国外债去杠杆风险总体可控。