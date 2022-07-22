港专家预计五至10周后单日病例或达五位数

香港冠病疫情有复燃迹象，香港呼吸系统专科医生梁子超星期五（7月22日）预计，单日新增病例可能在五个星期至10个星期内重返五位数。

据香港中通社报道，梁子超星期五在电台节目上说，奥密克戎BA.4和BA.5已开始在社区扩散，虽然目前这些病毒株占整体病例数量只有大约120起，但按目前增长速度，这些变异病毒株可能在五至10个星期内，追上当前流行的冠病病毒株，到时整体单日确诊病例便有机会增至五位数。

梁子超强调，港府应对疫情，除了医院病床等设施要做好准备，也要留意人手问题，包括医护人员的人手分配及社区人力资源如何动用等，他认为医管局应及早规划，应付新一波疫情暴发。

香港星期四（21日）通报4375起确诊病例，其中299起是境外输入病例，另有三人染疫离世。香港卫生防护中心传染病处主任张竹君说，目前社区有多条隐形传播链，并预计两个星期后单日确诊病例会翻倍。

另据《星岛日报》报道，港大感染及传染病中心总监何栢良称，奥密克戎变种病毒的潜伏期中位数为2.5天至三天，加上香港的核酸检测结果有滞后。他认为即使港府要求院舍探访者提供48小时内核酸检测阴性证明，仍未必可以达到预期效果。

他认为，港府应参考中国大陆及澳门的做法，做到绝大部分核酸检测在6小时内有结果，才可填补检测结果滞后所造成的漏洞。

