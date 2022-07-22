澳门要求菲律宾籍居民每天核酸检测

澳门特区政府下令所有持有菲律宾护照的居民从星期五（7月22日）起每天进行核酸检测，因为澳门政府认为菲律宾籍居民感染冠病比例较高。

据澳门特别行政区政府网站消息，澳门冠病感染应变协调中心星期四（7月21日）在疫情记者会上说，根据最新的确诊数据分析，菲律宾籍人士感染比例较高，为及早发现该群体的感染者，并及早治疗，将菲律宾籍人士（包括持有菲律宾护照的澳门居民）加入重点人群，从星期五起每天进行核酸检测。

应变协调中心称，目前总体的阳性病例中，菲律宾籍人士确诊人数所占比例为9.5%，官方形容这是相当高的数字。同时，基于该群体人士的交往十分频繁，因此澳门政府希望透过把他们列入重点人群，进行检测寻找在社区的潜在病例。

据彭博社报道，澳门的这项举措与香港去年5月采取的措施相呼应。去年5月香港通报一名客工感染冠病变异毒株后，所有外籍家庭佣工都必须接受核酸检测。香港家庭佣工大多数都来自菲律宾。

港府官员当时也称，该群体人士倾向于在休息日与朋友聚会，有跨家庭感染的风险。但因为其他职业群体不需要进行检测，因此港府当时的举措也引来批评。

不过，这也并非澳门特区政府首次用种族来定义高风险群体。去年10月，澳门政府命令来自尼泊尔和越南的外国工人每隔一天进行一次核酸检测，共进行四次。在最近一次疫情暴发的初期，缅甸籍工人也曾被要求进行核酸检测。

据菲律宾政府的官方通讯社报道，截至2021年7月，在澳门工作的菲律宾籍工人有2万8000人，他们通常受雇于旅游业、博彩业、酒店业或家庭佣人。

澳门律师保罗（Paulo Carochas）星期四在面簿发文称，澳门政府将菲律宾人列为重点人群并要求每天进行检测的决定“绝对非法、不合理且带有极度种族歧视”。他还称，如果当地的菲律宾领事馆希望采取法律行动，他将免费为领事馆提供服务。

不过菲律宾驻澳门总领事馆在面簿上称，要避免将这变成一个政治问题，以前也有几次当局把重点放在特定国籍的人身上，因此这项措施应该作为一个健康问题来对待，并呼吁在澳门的菲律宾人保持冷静并予以理解。

菲律宾外交部助理部长梅内兹（Eduardo Menez）则说，他“将与相关部门商议，寻求回应”。

澳门星期四新增五起阳性病例，均在隔离管控中发现，没有发现社会面病例。随着疫情放缓，澳门将允许包括赌场在内的一些商业活动于星期六（7月23日）恢复。