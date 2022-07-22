中国媒体：至少一方在中印军长级会谈中拿出方案

中国媒体报道，中国和印度两国军方上星期日（7月17日）举行最新一轮军长级会谈后，在联合新闻稿称双方以前瞻性方式探讨推动解决中印边界问题，而使用“前瞻性”一词表明，至少一方在会谈中拿出了方案，并正就这一方案进行磋商。

中印两军17日在莫尔多/楚舒勒会晤点印方一侧，举行第16轮军长级会谈。双方在联合新闻稿中说，他们以建设性和前瞻性方式，继续探讨推动解决中印边界西段实控线地区有关问题，并坦诚深入地就尽早解决剩余问题交换意见。

双方重申，解决剩余问题有助于恢复中印边界西段实控线地区的和平安宁，推动双边关系发展。在此期间，中印两军同意维护中印边界西段安全稳定，继续密切保持外交和军事渠道沟通对话，尽早就解决剩余问题达成双方都可接受的方案。

中国央视旗下“玉渊谭天”微信公众号星期四（7月21日）发文称，“前瞻性”这个词，在16轮军长级会谈新闻稿中，是第一次出现，并引述消息人士称，这个词表明，此次会谈中，至少一方拿出了方案，并正就这一方案进行磋商。

此次会谈距离上一轮会谈已经过去了四个多月。这也是16轮军长级会谈中，间隔时间最长的。

文章称，今年以来中印双方举行三轮军长级会谈，双方在这三轮会谈结束后都发布了联合新闻稿，说明了双方有一定的共识。

玉渊谭天也说，中国和印度都是10亿以上人口级别的新兴经济体和具有战略自主性的重要国家，中印两国的同时发展也给彼此带来了有益机会，中印两国应该以成熟和智慧的方式、通过和平协商处理分歧问题。

《环球时报》旗下的微信公众号“补壹刀”早前也发文称，最新一轮会谈持续长达12个多小时，双方就中印边界西段实控线地区有关问题，寻求一个都能接受的解决方案。

文章称，在实控线沿线摩擦点进一步脱离接触的问题，是最新一轮会谈的其中一个重点，也是今年之前两轮军长级会谈的重点。1月12日和3月11日的第14轮和第15轮，也都重点讨论了从戈格拉高地、班公湖地区和德普桑平原三个摩擦点撤离的事宜。