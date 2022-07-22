刘振芳任中国国家铁路集团董事长

中国国家铁路局局长刘振芳将任中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）董事长、党组书记。

据中国国家铁路集团有限公司官网消息，国铁集团星期五（7月22日）召开中层以上管理人员大会，并做出上述决定，同时免去陆东福的国铁集团董事长职务。

今年61岁的刘振芳于1983年参加工作，在原铁道部北京铁路局大同铁路分局大同西电力机务段担任见习生，此后一直至2004年的21年间均在大同铁路分局任职。

2004年12月，刘振芳从大同铁路分局副分局长任上调往昆明铁路局任副局长、局长；后历经南昌铁路局、北京铁路局局长。2017年3月任中国铁路总公司（以下简称“中铁总”）副总经理，2018年12月任国铁集团副总经理，2019年11月任国家铁路局局长。

中共中央组织部还宣布，国铁集团副总经理郭竹学升任总经理、党组副书记，同时免去杨宇栋国铁集团总经理的职务。

今年56岁的郭竹学1986年参加工作，在原铁道部北京铁路局北京分局承德站担任实习生和车站连接员；1989年到铁道部运输局、运输调度指挥中心调度处担任调度员，此后一直至2008年的19年间都在运输局任职。

2008年郭竹学从铁道部运输局调度部副主任上调往铁路局，任广州铁路(集团)公司副董事长、总经理，后又历经南昌铁路局、上海铁路局、北京铁路局局长。

在这期间，2013年铁道部撤销，成立中铁总。2018年5月郭竹学结束10年的铁路局任职生涯再次回到中铁总，任副总经理；2018年12月任国铁集团副总经理。