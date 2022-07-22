境外机构减持中国国债规模刷新纪录高位

尽管6月份境外机构对中国债券的减持规模小幅收敛，但国债却遭到有记录以来最大规模的减持。

据彭博社报道，彭博根据中债登周五公布的数据计算，6月末境外机构持有中国国债规模下降约559亿元（人民币，下同，114.86亿新元），创下2014年有数据记录以来最大减持量，同时连五个月减持亦为纪录最长。政策性金融债方面，境外机构持仓下降了354.69亿元，减持规模环比回落，对地方政府债则继续小幅减持0.9亿元。

澳新银行资深中国策略师邢兆鹏在采访中指出：“境外机构6月减持中国国债，主要是因为外资资管机构抛售全球债券指数而被动减持的。”他预计，今年下半年境外机构还会追随全球债券的抛售潮而减持中国国债，该趋势将持续到美元见顶。

6月随着全球通胀高企，主要国家都在加息或者准备加息，美联储更是激进加息75基点，带动美国、欧洲和亚洲主要国家的债券收益率大涨，债券纷纷被抛售。中美利差倒挂现象在6月中加重，10年国债的利差一度倒挂70个基点，创下13年新低；此后随着美债收益率触顶回落，利差倒挂程度明显收窄。

华侨银行利率策略师Frances Cheung在采访中提到，由于中美名义利差仍倒挂，中国债券流入不太可能强势反弹，考虑到未来全球收益上行的幅度可能小于过去几个月，中国国债收益率韧性带来的支撑也在被削弱。

虽然中国国债单月减持规模创纪录，不过外资整体流出中国金融市场的步调在趋缓。外汇局周五公布的涉外收付款数据显示，6月证券项下的资金净流出环比大幅减少。

从债券市场看，中国央行周四公布的数据显示，6月境外机构减持中国债券约900亿元，较5月的1100亿元环比收窄。另一方面，A股市场上北向资金上月出现净流入，主因疫情形势有所好转，中国经济有望步入反弹轨迹，且美元兑人民币汇率当月基本在6.70一线震荡，市场对于中国经济和汇率的预期都趋稳。