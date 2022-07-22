李家超委任八名副局长11名政治助理

香港特区行政长官李家超委任第六届香港特别行政区政府八名副局长和11名政治助理。

据香港政府网站，行政长官办公室星期五（7月22日）公布了上述消息。

副局长包括：运输及物流局副局长廖振新；保安局副局长卓孝业；住屋局副局长戴尚诚；文化体育及旅游局副局长刘震；医务卫生局副局长李夏茵医生；民政及青年事务局副局长梁宏正；教育局副局长施俊辉；创新科技及工业局副局长张曼莉。

政治助理包括：商务及经济发展局局长政治助理李世华；劳工及福利局局长政治助理傅晓琳；教育局局长政治助理萧嘉怡；财政司司长政治助理杨通达；创新科技及工业局局长政治助理廖添诚博士；保安局局长政治助理梁溯庭；住屋局局长政治助理欧阳文倩；政务司司长政治助理李惠；律政司副司长政治助理陈倩雯；文化体育及旅游局局长政治助理招文亮；运输及物流局局长政治助理陈阅川。

李家超说，他和司局长一直积极物色不同背景的合适人才，条件包括在各自领域有丰富经验、知识或能力，施政理念和行政长官及相关司局长一致，有良好沟通能力，爱国爱港立场坚定，并有热诚和魄力服务社会。他已先后委任12名副局长和13名政治助理，有信心他们作为政治委任团队的新成员，会务实进取，一同建设做实事的有为政府。

港府会适时另行公布其余的副局长和政治助理的人选。