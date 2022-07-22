中使馆批日防卫白皮书粗暴干涉中国内政

日本政府星期五（7月22日）发布《防卫白皮书》，提及涉台、涉港、涉疆等问题，并称中国大陆军力发展和军事活动缺乏透明度。中国驻日本使馆发言人回应说，《防卫白皮书》延续迄今错误立场，基调负面消极，对中方恶意抹黑指责，粗暴干涉中国内政。

据中国驻日本使馆官网，中国驻日本使馆发言人说，《防卫白皮书》所谓“中国威胁”，严重违背国际关系基本准则和中日四个政治文件精神。中方对此强烈不满和坚决反对。

发言人强调，台湾、新疆、香港事务纯属中国内政，不容任何外部干涉。台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题事关中日关系政治基础和两国间基本信义。中方敦促日方在台湾问题上恪守中日四个政治文件精神和迄今所作承诺，切实谨言慎行，停止挑衅滋事。

发言人还强调，中国大陆在涉海问题上的立场是一贯的、明确的，以实力改变现状的帽子扣不到中方头上。中方坚定维护领土主权和海洋权益，同时致力于通过谈判协商妥善处理分歧。日方在东海放任右翼滋事、拉拢域外介入，美伙同日等在南中国海大肆炫耀武力，才是地区和平稳定最大挑战。日方应停止为了地缘私利在涉海问题上制造事端、挑拨争议。

至于俄乌冲突，中国大陆在乌克兰问题上的立场客观公正，行事光明磊落，始终从事情本身的是非曲直出发，秉持公道正义，努力劝和促谈，反对激化矛盾，发挥建设性作用。

发言人说，一段时间以来，日方执意操弄涉华议题，频繁拿中国大陆正常军力建设说事，炒作所谓“中国威胁”，渲染地区紧张局势，为自身加快军事扩张松绑、摆脱战后束缚寻找借口。希望日本深刻汲取历史教训，坚持和平发展，在军事安全领域谨慎行事，多做有利于维护本地区和平稳定的事，而不是走以邻为壑的歧途。

日本政府发布的国防白皮书中，将中国、俄罗斯和朝鲜列为日本的主要安全威胁。白皮书指俄罗斯对乌克兰的袭击“严重违反国际法”，为以武力解决争端开了先例，威胁了日本的近邻台湾的安全。