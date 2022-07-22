尹锡悦：应积极外交避免中方就供应链产生误解

韩国总统尹锡悦星期四（7月21日）要求韩国外交部积极开展对华外交，不让中国在供应链问题上对韩方产生误解。

据韩联社报道，韩国总统办公室发言人姜仁仙星期四在记者会上介绍外交部的工作汇报情况。尹锡悦向韩国外长朴振说，就韩国在全球供应链重构过程中可能采取的措施，韩国外交部应向中方事先说明情况，以避免中方产生误解。若已产生误解，韩国外交部应积极开展外交消除有关误解。

朴振在工作汇报完毕后向媒体透露，他在会上与尹锡悦就供应链问题交换意见，并一致认为，随着供应链环境的变化，韩国决定加入印太经济框架（IPEF），并将就是否加入“芯片四方联盟”（Chip 4）做出选择。他强调，韩国的这些决定并不是为排挤特定国家，而是为扩大国家利益而需考虑的问题。

尹锡悦称，作为负责任的国际社会一员，韩国需要基于普世价值和规则积极开展外交，并引领国际社会加强团结与合作。希望韩国外交部以韩美同盟为主开展四强外交。他还指出，经济外交是外交工作的重中之重，只要有助于韩国经济发展，不管是哪里，他都愿意前去访问。

另据央视新闻报道，美国政府正要求韩国在8月前回复是否加入由美方主导的“芯片四方联盟”，韩国方面表示正在与美国就加强芯片制造合作方式进行讨论。

在7月21日举行的中国商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷针对“芯片四方联盟”说，产业链供应链稳定是当前各方高度关注的全球性问题。中方认为，无论什么框架安排，都应保持包容开放，而不是歧视排他；应促进全球产业链供应链稳定，而不是损害和割裂全球市场。在当前形势下，加强产业链供应链开放合作，防止碎片化，有利于有关各方，有利于整个世界。

就美国催韩国加入芯片联盟一事，中国外交部发言人赵立坚7月19日说，望有关方面从自身长远利益和公平公正市场原则出发，多做有利于维护全球芯片产业链供应链稳定的事。